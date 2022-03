Volhoubaarheid en vordering met RMS

Suid-Afrika produseer nagenoeg 50% van die wêreld se sybokhaar wat bydrae tot bykans 30 000 plaaslike werksgeleenthede.

Omdat dit al die luukse eienskappe van ‘n edel vesel bevat en voldoen aan die vereistes van die mark, rus daar groot verantwoordelikhede op produsente om by die voorskrifte en behoeftes van hierdie verbruikers te bly. Om sukses in die bedryf te behaal glo Sybokhaar Suid-Afrika (SSA) dat gedeelde kennis, toegewyde volharding op verbetering en ’n progressiewe, etiese benadering tot volhoubaarheid van kardinale belang is.

Responsible Mohair Standard (RMS), wat deur SSA in samewerking met Textile Exchange op 17 Maart 2020 geloods is, het ten doel om die bedryf van die nodige instrumente te voorsien om aan die vereistes van beste praktyke te voldoen en om te sorg dat sybokhaar van plase met ‘n gevorderde benadering tot weidingsbestuur, dierewelstand en sosiale verantwoordelikheid kom. Dit het ook ten doel om ‘n stelsel van naspeurbaarheid in die waardeketting van die plaashek tot die finale produk in te stel .

Sedert die bekendstelling van RMS was die hooffokus om produsente gesertifiseer te kry.

‘Om sybokhaar eties en volhoubaar te produseer is nou glad nie meer onderhandelbaar vir die Suid- Afrikaanse sybokhaar bedryf nie en die uitrol van RMS bly ‘n fokuspunt,’ sê Siobhan Momberg, Bemarking en Kommunikasiebestuurder by SSA.

Volgens SSA is byna 60% van die Suid-Afrikaanse skeersel, wat in 2020 2,160 000 kg beloop het nou al RMS gesertifiseer en bly dit ‘n doelwit om die volume teen die einde van 2022 noemenswaardig te verhoog.

Om die proses te versnel het SSA, met behulp van die Suid-Afrikaanse Sybokhaar Kwekersvereniging (SASKV) en Dr Mackie Hobson, die bedryf se veearts, beeldmateriaal ontwikkel wat op die beste praktyke van RMS gemik is. Die SASKV gebruik die materiaal wat op die welstand, gesondheid en hantering van bokke fokus, vir die opleiding van plaaswerkers en by inligtingsdae.

‘n Groeiende aantal vervaardigers en talle handelsmerke ondersteun ook RMS. Nagenoeg 1200 maatskappye oor die wêreld en deur die waardeketting dra nou sertifikasie wat bydrae dat die boodskap die eindverbruiker bereik. Kamwol met RMS sertifikasie het in 2021 die mark bereik en daar word nou waargeneem hoe die vervaardigers hul produkte met sertifisering bekendstel.

Innovering: Oritain vennootskap

Met SSA se langtermynvisie en doelgerigte verbintenis tot volhoubaarheid wat die hoogste vlakke van etiese produksie en naspeurbaarheid nastreef, het SSA in samewerking met Oritain,’n leier in forensiese wetenskap, dit moontlik gemaak om die oorsprong van rou produkte en materiale te verifieer. Dit gee vervaardigers, handelsmerke en verbruikers die gemoedsrus dat die sybokhaar wat in hulle produkte gebruik word 100% Suid-Afrikaans is.

Oritain het pas bekend gemaak dat hulle gereed is om kommersiële oudits op Suid-Afrikaanse sybokhaar te doen. Hierdie oudits is voordelig vir die hele waardeketting in al die sybokhaar produserende lande. Met die Suid-Afrikaanse bokhaar databasis wat gerat is vir hierdie doeleindes is dit moontlik om die toets op enige stadium van die produksie of waardeketting uit te voer.

‘Dit is noodsaaklik dat die bedryf die vooruitgang in die volledige naspeurbaarheid van sybokhaar ondersteun. Deursigtigheid is kern tot volhoubaarheid en die tegnologie wat Oritain bied sal die Suid-Afrikaanse sybokhaar se toekoms in hierdie mark verseker. Hierdie vennootskap beklemtoon die bedryf se verbintenis tot volhoubaarheid en is in lyn met die maatreëls wat deur RMS geloods is by hul bekendstelling in Maart 2020. Volhoubaarheid is ‘n uitgebreide reis en moet die omgewing, sy mense en diere as die eerste prioriteit in ag neem. Om die wetenskap te gebruik om hierdie mylpale te meet skep vertroue dat die voortbestaan van die bedryf rooskleurig lyk,’ sê Momberg.

Innovering: Die Bemagtiging Trust

SSA streef daarna om deur middel van die Sybokhaar Bemagtigings Trust (Mohair Empowerment Trust (MET)) ontluikende boere te help om in suksesvolle produsente te ontwikkel met ondersteuning in volhoubare boerdery inisiatiewe. Die MET is ‘n geen wins organisasie wat in 2010 gestig is toe die bedryf die behoefte in hierdie sektor raak gesien het. Die fokus van die Trust is om vaardighede te ontwikkel, ondersteuning en mentorskap te verleen en ontluikende produsente by te staan in hul landbouvaardighede.

Tans bestuur Beauty Mokgwamme, die MET beampte, tien projekte wat onlangs RMS oudits geslaag het en nou 100% gesertifiseer is! Sy is ‘n ware inspirasie en spandeer ure op die projekte om boere te help om die reis na kommersiële onafhanklikheid te stap. Haar toewyding en passie is sigbaar in al die projekte waarby sy betrokke is.

Innovering: Regeneratiewe weiding

Regeneratiewe weiding en landbou is op almal se lippe en die bedryf is bewus van die groeiende belangstelling in vesels van hierdie volhoubare bron.

‘Daar is talle handelsmerke wat rou vesels soek wat van holistiese boerderypraktyke kom. Hierdie bestuursmeganismes is onontbeerlik vir die gesondheid van die grond, die beperking van stikstof emissies, waterbesparing en voedselsekuriteit. SSA beoog om die bedryf te ondersteun met pogings, wat die waarde van generatiewe weiding op sybokhaar produksie het, uit te wys. Die meeste produsente gebruik al reeds holistiese bestuurspraktyke sonder meetbare mylpale, wat die volgende stap vir die bedryf sal wees,’ sê Momberg.