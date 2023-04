Voete in die veld vat Pioneer ver

Die waardevolle wenke en raad wat boere by ՚n onlangse Pioneer-boeredag op Sannieshof in Noordwes by landboukundiges van Pioneer ontvang het, gaan hulle beslis help om verskeie gewasse doeltreffend te verbou. Pioneer se Westelike Boeredag het ses jaar gelede op Louwrens van Wyk se plaas begin.

“Ons bied hierdie boeredag al ՚n klompie jare aan,” vertel Nelis Potgieter, Pioneer se areabestuurder vir Noord­wes. “Dit is ՚n agronomiese proefperseel, waar ons al ons opkomende produkte se proewe, witmielies, geelmielies, son­neblom en sojabone, plant sodat ons ՚n pakket kan sien en vir die boere in die omgewing kan wys hoe ons produkte presteer en ook hoe dit vergelyk met die ander produkte.”

Dirk van Niekerk, verkoopsagent vir Sannieshof area, Lichtenburg-Wes, vertel verder: “Oor die jare heen, met al die proewe wat hier geplant word, kan ons nou al ՚n korrelasielyn trek om ՚n ingeligte slotsom te kan bereik oor watter stande en kultivars spesifiek in die weste werk. Die resultate en proewe wat gestroop word is van die gebied, wat boere ook in staat stel om ingeligte besluite te neem.”

Charl de Wet, verkoopsagent vir Lichtenburg-Oos, Coligny en Grootpan, reken die boeredae is baie belangrik: “Dit is vir ons belangrik om die pad saam met die boer te stap en fisies saam met hom op die land te wees. Gedurende die boeredag het verskeie kliënte ons geraadpleeg oor nuwe produkte wat hulle wil plant. Dit maak ons opgewonde vir die toekoms en dit is tog op die ou einde die doel van boeredae.”

Chris van Zyl van Corteva Saadnavorsing en -Ontwikkeling vertel boere meer oor die nuwe PowerCoreTM-tegnologie by Sannieshof Boeredag.

Een van die onderwerpe wat baie aandag getrek het was die nuwe PowerCoreTM-tegnologie

Die nuwe PowerCoreTM-tegnologie wat in 2022 vrygestel is, help om gewasse teen skadelike bogrondse insekte soos die Afrika-mieliestronkboorder te beskerm. Dit het ook onkruiddoderbestande eienskappe.

Boere trek groot voordeel uit die bekendstelling van die nuwe Corteva-tegnologie. Chris van Zyl, van Corteva Saadna­vorsing en -Ontwikkeling, verduidelik hoe die maatskappy se voorpunttegnologie boere se vooruitgang bevoordeel.

Die plaagvoorkomingstegnologie­piramide bestaan uit drie verskillende Bacillus thuringiensis (Bt)-proteïene wat saamwerk as ‘n breëspektrumbeskerm­ing om ‘n wye verskeidenheid bogrondse insekte te beheer.

“Die kombinasie van hierdie drie Bt-proteïene bied uitstekende verdediging teen lepidopteraspesies,” verduidelik Chris. “Hierdie PowerCoreTM-items sluit Roundup in; ‘n deurslaggewende be­standdeel. Dit beteken dat glifosaatbe­spuiting steeds op PowerCoreTM-mielies gebruik kan word.

Nelis Potgieter, Pioneer se areabestuurder vir Noordwes, glo boere in hierdie gebied gaan in die komende seisoen groot oeste behaal.

Uitstekende beheer van lepidopteraplae van mielies word deur Power­CoreTM-beskermingstegnologie verskaf, en die gebruik van veelvuldige werk­ingswyses help om die ontwikkeling van weerstand te vertraag.

“Dit is van uiterste belang, want net soos die Bt-mielies moet Power­CoreTM ook in ’n toevlugsgebied geplant word, met al die toevlugsgebiedreëls wat in die katalogus beskryf word,” verduidelik Chris. Die doeltreffend­heid van hierdie maatreëls om jou mielies te beveilig, is oor die loop van baie jare se toetsing in sleutel-mielieverbouingstreke bewys. Dit speel ‘n deurslaggewende rol in die beheer van insekweerstandsbestuur (IRM).

Afrika-mieliestronkboorder (Busseola fusca)

Hierdie pes is die mees skadelike mieliestronkboorder in Suid-Afrika en kan op lae tot hoë hoogtes (seevlak tot 2 000 meter) gevind word. Dwarsdeur die Suid-Afrikaanse streek bekend as die “mielieproduksiedriehoek,” is dit endemies.

Die blare, koppe en stingels van die mielies word almal deur hierdie plaag benadeel. Kritieke beskerming teen hierdie plaag is beskikbaar deur Power­CoreTM. Chris sê as jy vir mielies se blare sorg, sal die plant meer doeltreffend fotosinteer en ’n eindresultaat van hoër gehalte lewer, wat energie in die produk­sie van die kop sal genereer. Die Afrika-mieliestronkboorder veroorsaak meer skade voor die oes ook. Chris verduidelik dat dit die kop by die basis binnegaan en daar vreet. Wanneer die kop uitdroog, val die mielies af omdat die basis weg­gevreet is.

Boere luister aandagtig na die inligting en raad wat Pioneer se landboukundiges met hulle deel by Sannieshof Boeredag.

Stronkboorder (Chilo partellus)

Stronkboorder rig groot skade aan mielie- en sorghumlande aan. Die ruspes van die stronkboorder veroor­saak skade aan hierdie plante deur in die stamme in te tonnel.

Die stronkboorder eet die pluim wat die stuifmeel van die mielieplant dra. Daarom word die mieliebaard nie doeltreffend bestuif nie, wat ‘n negatiewe impak op die groei van die mielies het. Uitgehol deur die stronkboorder, kantel die mielieplant om wanneer dit van bo af gevreet word.

Na afloop van die dag het Nelis gesê: “Ons is regtig opgewonde oor die seisoen. My verwagting is dat die westelike streek bogemiddelde op­brengste gaan hê.”

Vir meer inligting besoek Pioneer se webwerf by https://www.pioneer.com/za of stuur ՚n e-pos na info.rsa@pioneer.com