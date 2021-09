Voet in die hoek met die nuwe Nissan Navara LE

This post is also available in: English

Gerieflik, genotvol, prettig, kragtig en soveel meer. Nissan spog met ‘n splinternuwe trekpleister en ProAgri het die voorreg gehad om die nuwe Nissan Navara LE outomatiese 2.5-diesel dubbelkajuitbakkie se prestasie op die pad uit te toets.

Dubbelkajuit bakkies is besonder prakties en as ‘n mens veral na die Navara kyk, besef ‘n mens ‘n bakkie is nie ‘n bakkie as hy nie die langpad kan vasvat of ‘n vrag kan dra nie.

Die 2021 Nissan Navara LE se tegnologie, veiligheid en werkverrigting is vernuwe. Of dit nou grondpad of teerpad is, die gerief en gemak is een en dieselfde. Om elke hoek en draai klou die bande aan die teer- of grondpad en die kilometers vlieg verby, sonder dat jy besef hoe ver jy al van die huis af is, met die gerieflike binneruim en langafstand-bestuursgemak.





Volgens Nissan Suid-Afrika is die resultaat beter rygenot, groter gerief en die vermoë om ‘n swaarder vrag te dra wat die Navara die voorloperbakkie in sy kategorie maak.

Aangesien die nuwe Navara in ‘n uitgebreide reeks enkel- en dubbelkajuitopsies aangebied word, kan Nissan nou ‘n eietydse produk in alle segmente bied en baie meer gedug met gevestigde SA markleiers meeding.

Buitelangs is dit hoofsaaklik die buffers, veral voor, en hoofligte wat vernuwe is. Die nuwe Navara is veiliger as tevore danksy sensors in die voorbuffer wat die verkeer dophou. Die rekenaar waarsku jou as hy skielike en onverwagse bewegings waarneem, selfs wanneer jy op die langpad van baan verwissel. En as jy nie vinnig genoeg optree nie, sal die blikbrein selfs namens jou rem trap!

Die nuwe Navara se stewige bakwerk dra ‘n laaivrag van tot 1 003 kg. Of jy nou gaan jag, veelek moet oplaai of die langpad see toe wil aandurf, die bakkie sal jou definitief nie in die steek laat nie. As die pad te lank raak, het die bakkie boonop agterop ‘n plekkie om jou koelkassie in te prop om die ys koud te hou.

Wees voorbereid vir die lang pad met hierdie handige propsok vir ‘n koelkassie om jou kos en verversings koud te hou.

Die nuwe Navara spog ook met die NissanConnect-inligting- en -klankstelsel op ’n 8”-raakskerm. Buiten die nuwe raakskerm is die stuurwiel nuut met ekstra knoppies en ’n paar klein veranderings aan die afwerkingsvlakke en materiale wat gebruik word.

Die Navara is ‘n goed afgewerkte voertuig met al die luukshede waarna jy kan smag. Dit spog met gerieflike leersitplekke, met netjiese stiksels afgerond, sleutellose inklim in die voertuig, ‘n agterste kamera, hoofligte wat outomaties aanskakel en nog talle ander geriewe.

Die netjiese leerafgewerkte sitplekke bied gemaklike ondersteuning aan die bestuurder en passasier.

Die sorgsame rekenaar maan jou ook om af te trek en ’n blaaskans te neem as jy al té lank voor die stuur sit, en veral as jou bestuurstyl volgens die blikbrein “slordig” raak.

Snags sal die hoofligte outomaties domp as ’n voertuig van voor af kom en jy vergeet om dit te doen, en sensors in die agterbuffer waarsku jou teen voetgangers, verkeer en lamppale wanneer jy terugstoot. Moderne voertuie kyk darem mooi na hulle bestuurders!

Ingevolge Nissan se deurlopende verbeteringsproses is die hele reeks modelle herontwerp om ’n Navara te vervaardig wat veral geskik is vir Suid-Afrikaanse en uiteindelik Afrika-toestande.

Die jongste Nissan Navara word aangedryf deur die vertroude 2,5 ℓ-turbodieselenjin wat al geruime tyd diens doen. ‘n Mens karring immers nie aan iets wat werk nie. Die grootste voordeel om met die getroue ou enjin aan te hou, is dat klante, veral boerderye en ander sake-ondernemings, vooruit kan begroot vir bedryfskoste, insluitende brandstofverbruik, onderhoud en dienste.

Die 2,5 diesel is wel nou in twee kragleweringsvlakke beskikbaar: ’n 140 kW-model wat 450 Nm wringkrag lewer, en ’n 120 kW-model met 403 Nm wringkrag.

Wat ratkaste betref, kan jy kies tussen ’n 7-spoed outomatiese en 6-spoedhandratkas. Die ratkaskeuses is egter beperk tot die dubbelkajuitmodelle, want ál die enkelkajuit-Navaras het slegs handratte. Nissan SA sê hulle is opgewonde en trots om hierdie jongste Nissan Navara bekend te stel – een wat nou die eerste keer plaaslik vervaardig word.

Enige persoon kan die Nissan Navara LE-dubbelkajuitbakkie met ‘n geruste hart aanskaf. Dit is ‘n uitmuntende bakkie wat jou jare lank getrou sal dien en gelukkig sal hou.

Vir meer inligting, besoek https://www.nissan.co.za/vehicles/new/navara.html.