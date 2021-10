Voerboere verwelkom die McHale V6 750-baler: Baal vir meer geld in jou sak

This post is also available in: English

Net die beste landboutoerusting is goed genoeg vir Suid-Afrika se boere. Daarom het Jupidex, op-en-wakker verskaffer van wenwerktuie, die antwoord op die besondere behoefte van elke boer wat gewasse wil baal – hetsy dit op groot of klein skaal, vierkantige of ronde bale is.

Die wêreldgewilde McHale-baler is een van die handelsmerke bo-aan die lys.

Die McHale-balerreeks bevat net die beste, duursaamste hoëspesifikasie-onderdele om gebruikstyd en betroubaarheid te verseker, en die balers taai genoeg te maak om die moeilikste gewasse en grondtoestande lag-lag kaf te draf – jaar na jaar na jaar.

Dit pas Suid-Afrikaanse boere wat deurlopend hulle opbrengste en resultate moet opstoot om hulle lewensbestaan te behou en voortdurend te groei.

Net soos baie ander boere, het lusernboer, Francois Barnard, wat op die plaas Badsfontein in die Venterstad-distrik in die Oos-Kaap boer, die uitdaging om soveel waarde as moontlik uit sy lusernoes te put.

Een groot uitdaging is hoë vragmotor- en vervoerkostes. Om wins uit sy lusernoes te behaal, moet hy soveel moontlik bale op die vragmotorlaai as wat hy kan. Met lusern wat nie dig gebaal is nie, bereik jy die volume wat die vragmotor kan laai lank voor die gewig wat hy kan dra … en daar betaal jy vir ՚n hele vragmotor met gewigsgewys nie ՚n volle vrag nie. Dit is nie lonend nie.

“Jupidex se McHale V6 750-balerreeks bereik nuwe hoogtes met baalwerk danksy beter sny-opsies, gladder valvloerwerking, voortreflike kontroles en digter bale.”

Die McHale V6750-baler word deur ՚n trekker van 110 kW aangedryf.

Maar met Jupidex se McHale is dit ՚n ander – winsgewende – storie. Jupidex se nasionale verkoopsbestuurder, Davel Kirstein, en diens­bestuurder, Riaan Strydom, het ՚n veldeksperiment uitgevoer. Hierdie twee bekwame werktuigkenners het ՚n oplossing vir die Venterstad-boer – en die boere van Suid-Afrika – na vore gebring om elke vrag voer met behulp van die McHale V6 750-baler lonend te maak.

Voordat hy die McHale V6 750 ge­bruik het, kon die boer net 76 bale met ՚n gemiddelde gewig van 300 kg per baal, op ՚n vragmotor laai. Die afmetings was 1,25 m per baal. Dit het hom in staat gestel om slegs 22 800 kg bale te laai. Nadat hy die McHale V6 750 aangeskaf het, kan dieselfde boer nou 86 bale laai met ՚n gemiddelde gewig van 362 kg per baal, 1,1 m baal, waarna hy 31 132 kg bale kon laai. Dit is 8 332 kg meer per vrag.

Dit stel die boer in staat om die laaigewig per vragmotor te verhoog en ՚n groter opbrengs op belegging te kry.

Die McHale-beheerpaneel in Francois Barnard se trekkerkajuit sorg vir

operateursgemak en volle beheer.

Die optel- en saampersaksie van die McHale V6 750 laat bitter min lusern agter op die land waarop hy gewerk het. Hierdie volledige herwinning beteken meer wins in die voerboer se sak en meer voedingswaarde vir die diere wat die lusern benut. Die feit dat jy die baler se spanning kan stel, vergemaklik en verbeter die saampersaksie aansienlik.

՚n Unieke funksie van die baler is dat jy die baalgrootte en -digtheid na jou behoefte kan aanpas deur verstellings op die kontrolepaneel in die trekker se kajuit. Dit is wat jou in staat stel om ՚n stewige, swaar baal te maak.

Die McHale V6 750 is ook opgewasse vir die nat materiaal van verskillende kuilvoergewasse.

Die is ՚n gebruiksvriendelike baler met ՚n kontrolepaneel waarop al die verlangde verstellings vanuit die kajuit van die trekker gedoen word.

Wat die reeks robuuste balers nog meer gewild en ideaal maak, is hulle lae onderhoudskoste en instandhoudingsbehoefte. Die operateurshandleiding verduidelik baie mooi waarna daagliks en weekliks omgesien moet word en as jy hierdie riglyne volg, sal jou McHale V6 750 jou jare en jare se getroue, voortreflike en onoortreflike diens gee.

Die McHale V6 750-baler se digte, kompakte bale sorg dat die volle toegelate

gewig op ‘n trok gelaai kan word sonder om die wetlike hoogteperk

te oorskry.

Maar AS jy dit regkry om jou McHale V6 750 te beskadig of op een of ander manier tot stilstand te bring, staan Jupidex en sy span bekwame hande­laars oorgehaal en wag om jou te hulp te snel.

Davel Kirstein sê dit is vir hom ՚n plesier om net die beste werktuie en diens aan boere te verskaf. Dit maak dat Jupidex se mense altyd op elke plaas welkom voel. Hy sê: “Ek sal verseker die McHale V6 750 aanbeveel vir boere vir wie werkspoed, gehalte en digtheid van bale belangrik is. Die baler is gebou om te hou.”

Die McHale V6 750 is beslis ‘n staatmaker baler met sy self ghries en olie

meganisme (lees meer hiervan in die volgende uitgawe).

