Voëlprobleme? Geen probleem met Agrilaser

Suid-Afrika word vandag gereken as een van die tien lande in die wêreld wat die meeste probleme ondervind as gevolg van skade wat voëls aan gewasse en varsprodukte aanrig.

Boere ly jaarliks miljarde rand se skade as gevolg van die gebrekkige en ondoeltreffende beheer van voëls. In die pluimveebedryf is die ewige bedreiging van voëlgriep ook altyd daar. Oplossings wissel van gaskanonne waaraan die voëls ongelukkig gou gewoond raak, tot duur netbedekkings, doodgewone voëlverskrikkers en selfs arbeiders wat loop en geraas maak.

Een maatskappy uit Nederland het egter met ’n unieke oplossing vorendag gekom wat voëls moeiteloos en omgewingsvriendelik beheer. Die Agrilaser van die Bird Control Group het ’n magdom aanwendingsmoontlikhede om voëls van aanloopbane en helikopterlandingsplekke weg te hou en om ongewenste voëls van dakke van geboue en uit gewasse te verjaag.

Toetse wat by Meduri Farms in Jefferson, Oregon, VSA, gedoen is, het op 68,1 ha bloubessies ’n vermindering van 99% in voëlteenwoordigheid meegebring en ’n gevolglike 33% verhoging in produksie. In wingerde in Canberra-distrik in Australië is ’n 80%-vermindering in voëlteenwoordigheid verkry en gevolglik hoër opbrengste en beter gehalte laatoesdruiwe.

Op ’n melkplaas in Midway, Idaho, VSA, het verliese aan voer tussen $150 000 en $250 000 per jaar beloop, hoofsaaklik as gevolg van voëls. Met die hulp van die Agrilaser is die verliese tot die minimum beperk.

Die Agrilaser is in twee modelle beskikbaar, die Autonomic en die Handheld. Albei het in helder sonlig ’n reikafstand van 500 m.

Die Autonomic-model is ’n geoutomatiseerde model wat op ’n vaste punt gemonteer word en dit kan met ’n sonpaneel van krag voorsien word. Dit word dan geprogrammeer om ’n sekere patroon deur die landerye of boorde te volg. As die patroon voltooi is, beweeg hy terug na sy neutrale posisie vir een minuut waarna hy die patroon herhaal.

Die laser het ’n uiters hoë gehalte straal met ’n reikafstand van meer as 2 km in skemerlig. Die laser dien as ’n irritasie vir die voëls en die voëls beskou die gebied waar die laser beweeg later as ’n fisiese grens. Dit voorkom dat hulle terugkeer.

Afhangende van die gewas of uitleg van geboue mag dit nodig wees om verskeie Autonomics te installeer om die gewenste doeltreffendheid te verkry.

Die Handheld-model is ’n baie eenvoudiger model met ’n rooiligvisier vir akkuraatheid en word merendeels gebruik in beboude gebiede of tussen veekrale en pluimveehuise in gebiede waar die Autonomic nie kan bykom nie.

As mens ’n vinnige berekening doen en daar word aanvaar dat oesverliese op sonneblom as gevolg van duiwe en ander voëls om en by 200 kg/ha beloop, dan kan daar op 500 ha ’n effektiewe oesverlies van 100 ton wees, wat op nagenoeg R500 000 inkomsteverlies neerkom. As dieselfde verliese in ’n hoë-inkomstegewas soos saadsonneblom teen ’n prys van

R30 000/ton sou voorkom, is die verliese op 50 hektaar al R300 000. In graansorghum kan verliese tot 2 ton/ha beloop met astronomiese inkomsteverliese.

In die pluimveebedryf is daar plase met ’n miljoen lêhenne. As net die helfte van die henne uitgesit moet word as gevolg van voëlgriep, is daar nie ’n sakrekenaar met ’n groot genoeg skerm om die verliese te bepaal nie.

Agrilaser bied unieke en doeltreffende oplossings vir voëlprobleme. Kontak Francois Janse van Rensburg by 082-333-1330 of stuur ’n e-pos nafrancois@cerealis.co.za