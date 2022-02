Vlieg, vlieg! Laat die pes vir altyd wyk

Promosie artikel

Met die baie reën teel pesdiere, soos vlieë, baie meer as gewoonlik aan en talle mense kla dat hulle oorval word met vlieë. Daar is raad!

Jy hoef nie bewapen met n vlieëplak in die huis rond te loop of jou kop teen stink sakke in die bome te stamp nie. Met Agri Frequencies se frekwensies kan vlieë, muggies, muskiete, muise, rotte en ander plae op ‘n permanente manier bestry word. Die beste daarvan is dat dit voorkomende beheer is. Jy hoef nie die vlieë te ervaar en dan dood te maak nie, hulle bly self weg.

Duisende mense geniet reeds Agri Frequencies se insek- en plaagbeheer. Dit sluit boerderye in waar selfs aartappelmot, ruitrugmot, vrugtevlieë en ander plae beheer word.

Nog voordele:

Swamsiektes, wortelsiektes en selfs aalwurm word baie doeltreffend beheer.

Bosluise en interne parasiete wat dieresiekte veroorsaak word beheer en tot wild kan so bosluisvry gehou word.

Groter pesdiese soos jakkalse, ape en voëls kan ook verjaar word.

Die kostedoeltreffende plaagbeheer is baie goedkoper as gifstowwe en teiken slegs die nadelige insekte sonder om die bestuiwers en predatore te benadeel. Ons sien op talle plase dat die predatore se getalle toeneem wat dan help met insektebeheer.

Plant- en grondstimulasie spaar ook baie met die huidige hoë kunsmispryse. Hoewel frekwensies nie kunsmis of bemesting kan vervang nie, kan tekorte aangevul word teen lae koste.

Vir huishoudeike gebruik het ons die Pest Vibes en Happy Pets wat insekte beheer in ‘n straal van 40 tot 200 meter.

Hoe dit werk:

Agri Frequencies skep teenfrekwensies vir hierdie plae en stuur dit na die teikengebied deur gebruik te maak van die wetenskap van kwantumfisika. Foto’s van die pete word gebruik om hulle te identifiseer en teenfrekwensies te skep in uiters sensitiewe skandeermasjiene wat die frekwensies in kristalpoeier stoor, vanwaar dit uitgesaai word. Hierdie uiters doeltreffende stelsel is in Suid-Afrika ontwikkel en word reeds wêreldwyd gebruik.

Vir meer inligting kontak Jan du Plessis by 082-429-4055 of info@agrifrequencies.com of besoek www.agrifrequencies.com