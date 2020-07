Vleisbeesproduksie: Telers teel vir ’n beter toekoms

This post is also available in: English

Ons staan in die middel van die jaar se besigste veilingstyd en in die COVID-jaar wat mense anders oor baie dinge begin dink het en terugkeer na basiese beginsels, is dit miskien ook goed om net stil te staan en te besluit waarmee is jy werklik besig as jy deur die stoetkatalogus blaai.

Watter teelproses gaan die beste vir jou kudde en jou bestuurspraktyke werk?

Jaco Cilliers van ons redaksie bespreek in hierdie artikel die basiese teelprogramme vir die verbetering van jou kudde. Genetika speel ’n deurslaggewende rol in die winsgewendheid van ’n beesboerdery. Soos enige ander deel van boerdery, is doeltreffende bestuur noodsaaklik om te sorg dat goeie genetika reg benut word binne die boer se kudde.

Die telingsproses eindig nie wanneer die kalf gebore word nie. Die oordrag van genetiese eienskappe is ’n proses wat bestuur moet word van dekking tot sterfte. Daar is ook verskeie aspekte soos voeding, klimaat, beesras en veldtipe wat in ag geneem moet word vir ’n doeltreffende teelprogram.

Daar is drie soorte teelprogramme wat boere kan benut:

Kruisteling

Die uiteindelike doel van enige boerdery is om winsgewind te wees. Die winsgewendheid van ’n boerdery kan verbeter word deur produksie te verhoog en insetkoste te verlaag. Daarom vind baie boere baat by kruisteling wat die beste eienskappe van twee verskillende rasse benut.

Die voordele van kruisteling is in die benutting van heterose of basterkrag. Die nageslag van die regte kruising groei beter en is gewoonlik meer gehard teen siektes as suiwerrasbeeste. Die basterkrag kan bepaal word deur die spesifieke eienskap waarop gefokus word in die gebasterde kalf te meet en dit te vergelyk met dieselfde eienskap van die ouers. Rekordhouding speel hier ’n belangrike rol. Wanneer twee rasse gekruis word om beter groei in die kalf te veroorsaak, kan die ouerpaar se speenmassa vergelyk word met die speenmassa van die kalf.

Daar is baie veranderlikes wat ’n invloed op speenmassa kan hê. Om beter beheer oor die veranderlikes soos voeding en klimaat te hê, kan die boer ook kalwers met kalwers vergelyk. Om die doeltreffendheid van die kruisteling te bepaal, kan die gekruisde kalwers se speenmassa met die van ander kalwers vergelyk word wat in dieselfde omgewing en met dieselfde voer gespeen is.

Stoetteling

Elke boer wat lid van ’n telersgenootskap is weet presies hoe stoetteling werk. Boere wat belange by dieselfde ras het, organiseer hulleself gewoonlik in ’n telersgenootskap. Die doel van hierdie genootskappe is om die betrokke ras te bevorder, opleiding aan jonger telers te verskaf en genetiese materiaal van ’n hoë standaard daar te stel.

Die verantwoordelikheid van stoettelers sluit in om beeste so te teel dat die ras aan die kommersiële boer se vereistes voldoen, en ook dat die ras tred hou met die nuutste ontwikkelings in die kommersiële vleisproduksiemark. Om hierdie standaarde te handhaaf, word daar gewoonlik van inteling, lynteling of uitkruising gebruik gemaak.

Inteling kan die oorerflikheid van positiewe eienskappe bevorder, maar daar kan ook baie negatiewe gevolge van inteling wees. Daar moet dus goed besin word voordat inteling oorweeg word. Lynteling kan ook oorerflikheid bevorder en het minder risiko vir negatiewe gevolge, dus word hierdie metode in die meeste gevalle bo inteling verkies.

Uitkruising word gebruik om nuwe genetika aan die kudde beskikbaar te stel. In sommige rasse, soos die Bonsmara, word daar vier lyne in Suid-Afrika geteel om uitkruising binne die ras te vergemaklik. Inteling, lynteling en kruisteling is nie noodwendig alternatiewe vir mekaar nie, maar eerder drie metodes wat boere soos nodig kan benut om sterk genetiese oordrag te verseker.

Opgradering

Hierdie proses behels om ’n suiwerrasbul op ’n kommersiële kudde te gebruik. ’n Bul van dieselfde ras word dan weer op die nuwe geslag gebruik. Op hierdie manier word die invloed van die bul se ras telkens met elke geslag kalwers verhoog. Die uiteinde is dat die kudde almal van dieselfde ras as die bul behoort te wees. Na die vierde geslag van opgradering kan die kalwers as F1-kalwers beskou word, en na die sewende geslag word die kalwers as raseg beskou.

Die doel van opgradering is om ’n suiwer kudde te teel sonder groot koste enom dan weer in staat te wees om ander teelmetodes toe te pas om die beste eienskappe te kan voortbring. Die vroulike dier, voergehalte, klimaat, dieregesondheid en vele ander faktore speel ’n daadwerklike rol in die sukses van ’n teelprogram. Om elkeen van hierdie te bespreek, sal ’n mens ’nboek moet skryf. Daar bestaan reeds baie literatuur oor hierdieonderwerp en die verskeie ras- en telersgenootskappe speel ’n aktiewe rol ommense op te lei en inligtingte verskaf. Die beste raad sou wees om by die betrokke rasgenootskap aan te klop vir raad oor die beste plan vir jou kudde.

Mag jy en jou nageslag die vrugte pluk van jou goeie keuse hierdie seisoen!