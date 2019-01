VL op soek na 24ste Jongboer van die Jaar

This post is also available in: English

Daar is nog baie ander briljante jong boere, wat beter produsente as hy is, wat die fakkel moet oorvat en die beeld van landbou in Suid-Afrika verder kan uitbou. Só het Nelius Ferreira, Vrystaat Landbou (VL) se Jongboer van die Jaar vir 2018, gesê.

Volgens die Bonsmara-boer van Harrismith is dit juis interaksie met ander jong boere soos sy mede-finaliste van verlede jaar, Hendrik Theron, Reece Dedwith en Wessel Hattingh, wat hom moed gee vir landbou in Suid-Afrika.

VL is op soek na sy 24ste wenner van die prestige kompetisie. Dit is die eerste keer in 1996 aangebied. Die organisasie doen ’n beroep op alle jong boere, hulle vriende en familie om seker te maak die beste kandidate is vanjaar finaliste. Inskrywings sluit 31 Januarie 2019.

Die wenner stap met ’n kontantprys van VL, asook ander pryse wat deur borge voorsien word, weg en sal outomaties aan die Toyota Agri SA nasionale Jongboer van die Jaar kompetisie deelneem.

Volgens prof Pieter Fourie, sameroeper van die beoordelaars en hoof van die Department van Landbou by die Sentrale Universiteit vir Tegnologie, moet ’n finalis ’n voorbeeld stel vir ander in die bedryf, veral vir jong boere.

“Dit is nie die grootte van ’n boerdery wat ’n boer laat wen nie,” sê hy. Fourie meen dit gaan eerder oor hoe hy of sy doen wat hulle doen en of hulle ’n unieke bydra maak. Hoe daar ’n voorbeeld gestel word in byvoorbeeld die presisie van ’n boerdery, watter balans daar is én hoe die bestuursprestasie lyk.

Afdelings waarop jong boere beoordeel word, sluit onder meer in toekomsbeeld, begroting en finansies, produksie, bemarking en gemeenskapsbetrokkendheid. Die belangrikste maatstawwe is bestuursfilosofie en hoe tegniese vaardighede aangewend word om dit toe te pas.

VL se Jongboer-konferensie, met die tema Toeganklike hulpbronne in ’n moderne landbou-omgewing, vind op 17 April 2019 by Monte Bello Estate in Bloemfontein plaas, waarna die wenner van die Jongboer-kompetisie by ’n gala-dinee aangekondig word.

Vanjaar se finaliste word vroeg in Maart deur ’n paneel beoordelaars op hulle plase besoek en beoordeel.

Kontak Elize Spence, Admin Beampte by VL, vir meer inligting en navrae by elize@vslandbou.co.za of 051-444-4609. Of besoek VL se webtuiste, http://vrystaatlandbou.co.za, om ’n inskrywingsvorm af te laai.

Bron: Vrystaat Landbou