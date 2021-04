VL Jongboer van die Jaar wenner ‘n ware ‘gentleman’

This post is also available in: English

Harde werk, aandag aan detail en ’n sterk geloof is die pilare waarop Vrystaat Landbou se nuwe Jongboer van die Jaar sy boerdery onderneming bou.

Doug Osler (39) van die plaas Fourieshoek in die Fouriesburg-area, is 13 April 2021, as Vrystaat Landbou se 25ste Jongboer van die Jaar aangewys. Osler, wat die afgelope 16 jaar deel is van ’n familieboerdery waarin hy 25% aandele besit, glo dat uitdagings en terugslae as leerkurwe dien en dat dit ook bydra tot die ervaring wat hy as ’n ‘unieke beroepskeuse’ beskryf.

Osler vertel dat hy hoofsaaklik verantwoordelik is vir die appelproduksie en –pakhuis van Lone Tree Farms. Benewens sy betrokkenheid by georganiseerde landbou as lid van Fouriesburg landbouvereniging, is Osler ook voorsitter van Highveld vrugteproduseerders en dien hy ook as direkteur op die produsenteraad van Hortgro Pome.

Dié pa van twee glo daarin om ’n werksomgewing te skep waarin almal bereid is om te help, leer en groei. Wedersydse respek vir mekaar is volgens hom die kernfaktor. Dit is ook vir hom belangrik om sy werknemers met probleme by te staan, hetsy werksverwant of persoonlik.

Osler stap onder meer weg met ‘n kontantprys van Vrystaat Landbou en geskenkbewyse van Kynoch en Brand New SA. Hy dring ook outomaties deur na Toyota SA/ Agri SA Jongboer van die Jaar.

Volgens prof Pieter Fourie, sameroeper van die beoordelaars en Hoof van die Departement van Landbou by die Sentrale Universiteit vir Tegnologie (SUT), word finaliste beoordeel in onder meer toekomsbeeld, begroting en finansies, produksie, bemarking, instandhouding, personeelbestuur en gemeenskapsbetrokkenheid.

Fourie is van mening dat die huidige generasie jongboere oor leierskap en innovering beskik en sê dat hy hoopvol is oor die toekoms van landbou in die hande van sulke knap jongmense.

Bron: Vrystaat Landbou