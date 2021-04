VL Jongboer finaliste glo in toekoms van landbou in SA

This post is also available in: English

Die vyf finaliste in Vrystaat Landbou (VL) se Jongboer van die Jaar kompetisie glo almal dat daar ’n toekoms vir landbou in Suid-Afrika is, mits jy bereid is om hard te werk en die uitdagings te trotseer.

Volgens prof Pieter Fourie, sameroeper van die beoordelaars en Hoof van die Departement van Landbou by die Sentrale Universiteit vir Tegnologie (SUT) is die finaliste sterk kandidate wat sake sal uitspook om as VL se 25ste Jongboer van die Jaar aangewys te word. Die finaliste is reeds in Februarie 2020 deur die beoordelaarspaneel op hul plase besoek. Vanweë die Covid-pandemie, was VL genoodsaak om die aanwysing van die wenner uit te

stel en sal die jongboere nou op 13 April om die titel meeding.

Annalea van Niekerk, ’n beesboer van Reitz, wil ’n verskil in mense se lewens maak en ook hoop vir ander jongmense in landbou gee.

Douglas Osler, ’n appelboer van Fouriesburg, glo dat ‘wat jy insit, jy sal uitkry’.

Jimmy Roberts, ’n vee-, saai- en wildboer van Hertzogville,

glo dat ‘jy elke moontlike geleentheid moet raaksien en ten volle aangryp om die meeste daarvan te maak’.

Louis de Jager, ’n veeboer van Wepener, meen die rol van jongboere in

Suid-Afrika is die ontwikkeling van mense om landbou volhoubaar te maak.

Nant Yzel, ’n saaiboer van Marquard, glo jongboere se belangrikste take is om voedsel te voorsien, werksgeleenthede te skep en welvaart in die platteland te verseker.

Volgens prof Fourie is van die afdelings waarop deelnemers beoordeel word, onder meer toekomsbeeld, begroting en finansies, produksie, bemarking, instandhouding, personeelbestuur en gemeenskapsbetrokkenheid.

Die wenner stap met ’n VL-kontantprys, asook ander pryse van verskeie borge, weg en sal outomaties aan die Toyota Agri SA nasionale Jongboer van die Jaar kompetisie deelneem.

Die vorige wenner, Herman Janse van Rensburg van Arlington, moedig jongboere aan om met passie te boer. “As jy jou passie verloor, verloor jy moed. Daarom: Doen wat jy moet en gryp die geleenthede wat oor jou pad kom aan.”

Bron: Vrystaat Landbou