VL (COVID-19) Corona-virus aksies

Sonder om paniek te saai en in ‘n poging om die verspreiding van COVID-19 te probeer beperk het die Dagbestuur van Vrystaat Landbou(VL) op 16 Maart 2020 vergader en as gevolg van sy verantwoordelikheid teenoor sy personeel, bestuur, lede en hulle werknemers besluit om alle byeenkomste wat vir die volgende 30 dae beplan was uit te stel.

Van die geleenthede wat hierdeur geraak word is as volg:

VL Streekvergadering te Ladybrand vir 17 Maart 2020

Jongboer Konferensie en Funksie vir 7 April 2020

Vergaderings oor die uitrol van die Hersiene Landelike Veiligheidstrategie

VL sal weer na 30 dae die besluit herbesoek. Die beweging van bestuur en personeel sal ook gedurende hierdie tydperk beperk word.

President Ramaphosa het in sy toespraak van 15 Maart 2020 ‘n verbod op alle byeenkomste van meer as 100 mense geplaas.

Boere word aangemoedig om die riglyn deur Agri SA opgestel (sien https://bit.ly/2U9RSiz) in ooreenstemming met die Wêreld Gesondheid Organisasie (WHO), in verskillende tale aan hulle werknemers beskikbaar te stel.

Simptome: Koors  Droë Hoes  Sukkel om asem te haal  Plus enige van die volgende

o Reis geskiedenis na ‘n geaffekteerde area

o Kontak met persone wie al die siekte onder lede het

o Besoek aan gesondheidsfasiliteite waar Covid-19 pasiënte behandel word

Persone wat al 4 die simptome toon, word aanbeveel om die Nasionale COVID-19 noodnommer te skakel op 080-002-9999 of WhatsApp 060-012-3 456.

Vrystaat Landbou is veral bekommerd oor die hoë voorkoms van onwettige immigrante wat oor ons grense beweeg deur nie amptelike grensposte te besoek nie en dus die nodige beheermaatreëls vermy. Die sluiting van sekere grensposte dien in hierdie opsig geen doel nie en daadwerklike aksies om behoorlike grensbeheer toe te pas behoort in plek gestel te word.

Bron: Vrystaat Landbou