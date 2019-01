VL betreur Koffiefontein-skietery waarin boere, polisielid dood is

This post is also available in: English

Vrystaat Landbou (VL) betreur die tragiese voorval waarin twee boere en ’n polisieman op 10 Januarie 2019 naby Koffiefontein dood en ’n ander polisieman gewond is. Hy betreur ook die soort optrede waar ’n boer verantwoordelik is vir die dood van ’n mede-boer, asook ’n polisiebeampte. Só sê Tommie Esterhuyse, vise-president van VL.

Volgens Esterhuyse spreek VL ook sy innige simpatie uit teenoor die families van die slagoffers en wens hy hulle alle sterkte toe in die moeilike tyd wat voorlê.

“Daar is jarelange goeie samewerking en ’n verhouding tussen boere en die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) binne die raamwerk van die Landelike Beveiligingstrategie en die tragedie word deur Vrystaat Landbou betreur,” sê hy. “Dit is bitter sleg dat ons moet afskeid neem van twee boere, asook ’n polisielid, wie dood is en dat ’n ander polisielid in die gesig gewond is toe hulle hul daaglikse diens verrig het.”

Paul Nel (60), wat ’n lid van VL was, is deur sy buurman Coenie Badenhorst (36) doodgeskiet, waarna die SAPD op die toneel opgedaag het. ’n Skietery het tussen Badenhorst en die polisie ontstaan.

Ter ondersteuning van die SAPD, het boere die Landelike Beveiligingsplan geaktiveer, is daar vinnig en professioneel deur hulle opgetree en is daar ook deur Badenhorst skote op die boere gevuur. Badenhorst is gewond en later oorlede, terwyl konst. Vuyani March (27) op die toneel gesterf het. Sers. George Calvert (41) is gewond en na ’n hospitaal in Kimberley geneem.

Esterhuyse sê na wat verneem word was daar konflik tussen Badenhorst en Nel. “Dit is jammer dat so iets moes gebeur en ’n mens moet eerder binne strukture optree. ’n Tragedie soos dié beklemtoon die verhouding tussen die SAPD en boere wat daartoe kan bydra dat konflik eerder voortydig aangespreek kan word om lewensverlies te voorkom.”

Esterhuyse het Lt. genl. Moeketsi Sempe, provinsiale polisiekommissaris, en sy span bedank vir hulle ondersteuning tydens die voorval, veral in die lig daarvan dat daar ook gedurende 2017 twee polisiebeamptes, in die uitvoering van hulle pligte, hulle lewens in Koffiefontein verloor het.

Bron: Vrystaat Landbou