Vitamech wys wenwerktuie by NAMPO

Die span van Vitamech het vanjaar by NAMPO weer die gerief van hulle spoggerige onderdak-uitstalruimte, wat verlede jaar ingewy is, geniet. Louis van der Merwe sê: “Ons het ’n bietjie minder deurlopers gehad vanjaar, maar meer ernstige navrae.”

Louis weet waarvan hy praat, want hy het al 43 jaar gelede vir die eerste keer by NAMPO gewerk en nog nooit opgehou nie. Hy sê dit is verstommend om te sien hoe die tegnologie ontwikkel het.

Die masjiene het baie groter geword, maar die navrae word ook “groter”, want die boerderye word al hoe groter.

Väderstadt Tempo

Die plantereenheid van die Tempo wys die eenvoudige, maar doeltreffende tegnologie wat dit die vinnigste planter in die wêreld maak.

By Vitamech het die “groot” tegnologie van Väderstad die graanboere se verbeelding aangegryp. Die Tempo 16-ryplanter hou die rekord vir die vinnigste planter in die wêreld.

Die groot toets het in Hongarye plaasgevind. Die Tempo kon teen ’n spoed van 20 tot 22 km/h 504 hektaar in 24 uur kafdraf teen ’n ongelooflike presisiepersentasie van 98,5% vir die plasing van mieliesaad, korrelkunsmis en onkruiddoder.

Die Tempo se Paralex-raam wat pragtig om die kontoere vou en die deurlopende kommunikasie tussen die spoedmeter en die saaduitmeter se aandryfmotor verseker dat die saadplasing teen enige helling of spoed steeds presies dieselfde bly.

Die geheim agter die Väderstad-ontwerp is dat dié planter met positiewe lugvloei werk wat die saad tot in die grond volg. Ander blaasaksieplanters los die saad op ’n stadium dat dit vryval, maar die Tempo se blaasaksie blaas elke pit teen 15 meter per sekonde deur die stelsel tot in die onderkant van die plantvoortjie. ’n Drukwielietjie volg kort op die hakke van die plantbuis om die saad dadelik in die grond vas te druk voordat dit kan wegspring of -rol.

Die ander voordele van ’n blaasaksie is dat die saad altyd regaf beweeg en nie teen die kante stamp as die planter oor rowwe terrein beweeg nie. Daardie millisekondes is natuurlik uiters be-langrik vir akkurate saadplasing.

Elektriese motors dryf die kunsmisstelsel en elke plantereenheid aan. Daar is nie kettings wat kan afval nie. Die kommunikasiestelsel vertoon elke ry-eenheid op die skerm in die kajuit en sensors in die saadbuise moniteer elke saadjie se plasing. Oorslanery en dubbelplasings word dadelik uitgewys.

Die kunsmis word skuins onder elke saadjie geplaas waar dit die beste benut word.

Die 16-ry se saadtenks het ’n inhoudsmaat van 100 liter elk, ’n 20 liter giftenk en ’n sentrale kunsmistenk wat 5 000 liter korrelkunsmis hou. Met ’n vol kunsmistenk benodig die planter 260 kilowatt trekkerkrag.

Väderstadt Topdown

Väderstadt Topdown 500

’n Werktuig wat reuse werk, ook in moeilike grond, verrig, is die Väderstadt Topdown wat van vyf tot nege meter wyd kan werk. “Jy kan maar jou hoed afhaal vir die Topdown se werking,” spotverduidelik Louis die masjien se naam.

Die kombinasiewerktuig sny reste, skeur die grond los, meng die reste in in die bogrond en berei ’n saadbed in een bewerking. Voor loop ’n stel koniese skottels 12,5 cm van mekaar af op indiwiduele arms. Die aggressiwiteit van die skottels se werking kan vanuit die kajuit gestel word. Die skottels word van geharde Sweedse V-55-staal gemaak.

Dan volg die tande gespasieer teen 27 cm oor drie rye met 700 kg wegbreekkrag. Die skare kan geruil word, maar elke tand is as standaard toegerus met ’n MixIn-skeenplaat wat die grond ook vorentoe gooi in plaas van net boontoe, sodat dit twee keer deur dieselfde tand gelig en gemeng word. Die werksdiepte is 300 mm, maar dit kan verleng word tot 400 mm.

Na die tande is ’n ry toekrap- en gelykmaakskottels wat met parallelskakels vas is om gelykheid te behou. Die werkhoogte van die skottels kan ook vanuit die kajuit verstel word.

Agter volg die vastraprollers wat moet sorg vir ’n ferm saadbed met goeie kontak tussen die grond en die saad. Die Topdown kan gestel word dat die volle gewig van die masjien na die rollers oorgedra word, of dit kan verdeel word tussen die rollers en wiele.

Daar kan ook ’n planter vir fynsaad of groenbemesting aan die masjien gemonteer word.

Vir meer inligting oor die Väderstadt-tegnologie of enige van Vitamech se ander produkreekse en uitgebreide onderdele-magasyn, kontak Jurie Swart by 083-375-8840, 021-907-8000 of jurie@vitamech.co.za of Louis van der Merwe by 072-626-8409 of besoek www.vitamech.co.za.