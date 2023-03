Vir ‘n wye reeks produkte, besoek Revaro

Revaro is ‘n Suid-Afrikaans-gebaseerde vervaardiger en verspreider van ‘n wye reeks industriële toerusting en masjinerie. Hulle is bekend vir hul gehalte, betroubaarheid en innoverende produkte wat voorsiening maak vir verskeie bedrywighede.

Revaro se hoofkantoor en vertoonlokaal is gebasseer in Muldersdrift in. Daar is wel ‘n weie netwerk van handelaars regoor die land waar Revaro toerusting beskikbaar is.

Revaro se kragopwekkers

Met die beurtkrag wat vandag in SA heers is dit belangrik dat besighede en individue kragopwekkers het om hulle huishoudings en besighede aan die gang te hou. Revaro verskaf ‘n reeks kragopwekkers wat geskik is vir verskeie toepassings. “Ons kragopwekkers is beskikbaar in groottes wat wissel van 30kVA tot 2500kVA en is ontwerp om aan die behoeftes van residensiële, kommersiële en industriële gebruikers te voldoen,” sê Michelle Momberg, bemarkingskoördineerder vir Revaro.

Revaro se dieselopwekkers, is ideaal vir toepassings waar betroubaarheid, duursaamheid en brandstofdoeltreffendheid uiters belangrik is. Revaro-dieselopwekkers is toegerus met hoëgehalte-enjins van toonaangewende vervaardigers soos Cummins en Ricardo. Hulle is ontwerp om betroubare, langdurige krag te verskaf, selfs in die moeilikste toestande.

“Wat diensvereistes betref, benodig Revaro kragopwekkers gereelde instandhouding om optimale werkverrigting en langlewe te verseker. Die spesifieke diensvereistes hang af van die tipe kragopwekker, die enjin wat gebruik word en die bedryfstoestande. In die algemeen beveel Revaro egter aan dat sy kragopwekkers minstens een keer per jaar of na elke 250 werksure gediens word, wat ook al eerste kom,” sê Michelle.

Revaro verskaf ‘n omvattende diens- en ondersteuningsnetwerk om te verseker dat sy kliënte maklik toegang tot die tegniese kundigheid het wat hulle nodig het om hul kragopwekkers glad te laat werk. Dit sluit voorkomende instandhoudingsprogramme en noodhersteldienste in.

Revaro se spoorstuurlaaiers

“Een van ons nuutste vernuwings is die bekendstelling van spoorstuurlaaiers aan ons produkreeks. Spoorstuurlaaiers is veelsydige masjiene wat in verskeie toepassings gebruik word, insluitend konstruksie, landskap, landbou en mynbou. Hulle is ontwerp om in rowwe terrein te werk, wat hulle ideaal maak vir take wat beweeglikheid en beweegbaarheid vereis,” sê Michelle.

Revaro se nuwe spoorstuurlaaiers kom in twee modelle: Die T-REX710 en die T-REX712. Die T-REX710 het ‘n bedryfskapasiteit van 1000 kg, terwyl die T-REX712 ‘n kapasiteit van 1200 kg het. Albei modelle het ‘n kompakte ontwerp wat hulle in staat stel om in beperkte ruimtes te werk.

Die spoorstuurlaaiers word aangedryf deur ‘n 4-silinder turbo-aangejaagde dieselenjin, wat hoë werkverrigting en brandstofdoeltreffendheid lewer. Die masjiene het ‘n hidrouliese stelsel wat operateurs in staat stel om die bak of aanhegsel met presisie en gemak te beheer.

Een van die sleutelkenmerke van Revaro se spoorstuurlaaiers is hul spore. Die bane is gemaak van hoë-gehalte rubber, wat uitstekende vastrapkrag bied en grondversteuring verminder. Die bane versprei ook die masjien se gewig eweredig, wat dit ideaal maak om op sagte of delikate oppervlaktes te werk.

Benewens hul indrukwekkende werkverrigtingvermoëns, prioritiseer Revaro se spoorstuurlaaiers ook operateursgerief en veiligheid. Die masjiene het ‘n ruim kajuit wat toegerus is met lugversorging, verwarming en ergonomiese kontroles. Die kajuit is ook ontwerp om uitstekende sigbaarheid te bied, wat operateursveiligheid en produktiwiteit verbeter.

’n Spoorstuurlaaier kan vir verskeie landboudoeleindes gebruik word. Hier is ‘n paar voorbeelde:

Landskaping: Spoorstuurlaaiers met spore is ideaal vir landskaptake soos gradering, gelykmaak en terreinvoorbereiding.

Grondvoorbereiding: Met ‘n reeks aanhegtings soos disse, harke en kultiveerders, kan ‘n spoorstuurlaaiers gebruik word vir bewerking, saadbedvoorbereiding en grondkondisionering.

Omheining: Glipstekers kan gebruik word vir die grawe van paalgate, die afrol van draad en die installering van heinings.

Oes: Skrankies kan gebruik word vir die laai van hooibale, kuilvoer en ander plaasprodukte.

Lewendehawebestuur: Skranke kan gebruik word om vee te voer, stalletjies skoon te maak en swaar voorwerpe soos voer- en waterbakke te verskuif.

Oor die algemeen is ‘n spoorstuurlaaier ‘n veelsydige stuk toerusting wat vir ‘n wye reeks landboutake gebruik kan word, wat dit ‘n waardevolle belegging vir boere maak.

Besoek die Revaro-webwerf: (https://www.revaro.co.za/) of kontak hulle direk by 011-794-8271, sales@revaro.co.za. Hulle is ook beskikbaar op sosiale media.

Besoek Revaro-kantore: Revaro se hoof kantoor en vertoonlokaal is by 125 R114 (h/v Beyers Naude Rylaan), Muldersdrift Suid-Afrika. Om ‘n handelaar in jou area te vind, sien gerus die netwerk lys op ons webtuiste https://www.revaro.co.za/dealers.