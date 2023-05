Vir meer as 85 jaar beskerm Gallagher boere se bates

՚n Seepgladde bestuurstelsel is die behoefte van elke veeboer. Danksy Gallagher se moderne tegnologie en oplossings, maak hulle produkte die boer se lewe makliker en veiliger. Die maatskappy bied ՚n wye reeks produkte en dienste wat ontwerp is om boere te help om hulle vee meer doeltreffend te bestuur. Die produkte sluit elektrieseheiningoplossings, weeg- en EID-(elektroniese identifikasie)-stelsels, weidingbestuursgereedskap en diere se waterstelsels in.

Elektriese heinings

Gallagher se elektrieseheiningstelsels is ontwerp om diere veilig binne te hou. Hulle bied ՚n wye reeks bekragtigers, geleiers, isoleerders en bykomstighede om presies by die boer se behoeftes te pas. Die voordele van elektrieseheiningstelsels sluit laer koste, maklike installasie en meer buigbaarheid in dierebestuur in.

Elektriese heinings los die kwessie van wildkonflik op en help om wild uit gebiede te hou waar hulle oesskade kan veroorsaak, en sodoende die behoefte aan skadelike wildbestuurspraktyke verminder.

Weegskale

Gallagher is trots om die nuwe TWR-5- en TWR-1-weegskaal aan lesers bekend te stel – die weegskale wat jou diere se etikette lees.

Verby is die dae van raai en skat. Met Gallagher Dierebestuur se weegskale kan ՚n boer nou presies bepaal of sy vee die voer en weiding wat hy hulle gee in goeie en lonende groei omsit. Gallagher se weegskale is bekostigbaar, betroubaar, maklik om te gebruik en deur en deur hulle geld werd. Gallagher se weegskale is ՚n nuttige bestuurshulpmiddel as jy langs die drukgang staan. Jy hoef nie tussen papiere rond te krap nie, jy het onmiddellik toegang tot die data op jou foon.

“Gallagher se skale is een van ons gewildste produkte,” sê Mark Smit, verkoopsbestuurder van Gallagher SA se Dierebestuursafdeling.

“Dit is die manier waarop boere oor ՚n tydperk hulle vee se groei en prestasie dophou en betyds kan aanpassings maak as dit nodig is. Soos die dier met sy spesifieke nommer geweeg word, kom dit dadelik op jou foon. Die boer kan ook verstellings maak, inligting verander en die data in grafiekformaat bekyk,” verduidelik Mark.

Gallagher se skale het ՚n robuuste ontwerp, is waterbestand, verseël en stofbestand, en registreer gewig in kilogram en pond. Die skerm se syfers is ook groot en in kleur om maklik te lees.

Gallagher bied ook draadlose skale, wat gekoppel word deur ՚n bluetoothverbinding. Dit is maklik om van een plek na ՚n ander te verskuif, met jou data wat alles op een plek in die kuberwolk geberg word. Die bluetoothverbinding stuur jou diere se gewigte reguit na ‘n Gallagher TW- of TWRweegskaal – weg met die frustrasie van tradisionele laaibalke. Versoenbare weegskale is die TW-1, TW-3, TWR-1 en TWR-5.

Die verskillende weegskale wat Gallagher bied.

Draadlose watermonitering

Gallagher bied ook ՚n reeks nuttige waterbestuursoplossings wat die boer se lewe makliker en sy diere se lewe lekkerder maak. Dit sluit dinge in soos outomatiewe watermerkers, krippe en pompe. Verby is die dae van onsekerheid oor jou watervlakke, kommer oor jou vee wat nie genoeg water het nie of verskuilde waterlekke.

Gallagher se draadlose watermonitering stel boere in staat om tenkvlakke dop te hou sodat jy met sekerheid kan bepaal hoeveel water jy beskikbaar het. Die grootste voordeel van die stelsel dat boere nie vroegoggend of laataand hoef uit te gaan om hulle watervlakke na te gaan nie. Hulle kan dit veilig vanuit hulle huise doen. Dit gee jou ook al die inligting soos die waterverbruik, tenkvlakke en outomatiese pompbeheer. Die boer word ook vroegtydig gewaarsku as watervlakke daal.

Wat sluit die draadlose watermonitering in?

Moniteer tot nege tenkvlakke

Beheer tot twee waterpompe

Meet waterverbruik

Ontleed waterverbruik om vermorsing te verhoed en dadelik te

weet as daar ՚n waterlek is

weet as daar ՚n waterlek is Stuur kennisgewings en waarskuwings deur die raakskermontvanger of mobiele toepassing

Gallagher se mobiele toepassing stel jou in staat om die watervlakke van jou damme of tenks gemaklik vanaf jou selfoon te bestuur.

Gallagher is aan die boer se kant, en daarom bied hulle oplossings wat kostedoeltreffend is, maklik is om te installeer, gebruikersvriendelik en die boer se lewe vergemaklik. Geen wonder hulle is al die afgelope 85 jaar markleiers in die veld nie.

Vir meer inligting, besoek Gallagher se webwerf by www.gallaghersa.co.za, of kontak hulle by 011-974-4740, of stuur ՚n e-pos aan sales.za@gallagher.com. Hulle produkte is ook by koöperasies en ander verspreiders beskikbaar.