Verwagte kommersiële mielie-oes is 3,59% meer as in 2020

This post is also available in: English

Die hersiene skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2 750 900 ha, wat 5,37% of 140 100 ha meer is as die 2 610 800 ha wat verlede seisoen aangeplant is, en 0,92% of 25 600 ha minder as die voorlopige oppervlakteskatting van 2 776 500 ha soos vrygestel in Januarie 2021.

Die verwagte kommersiële mielie-oes is 15 848 960 ton, wat 3,59% of 548 960 ton meer is as die 15 300 000 ton van die vorige seisoen (2020). Die opbrengs van mielies is 5,76 t/ha. Dit is die tweede grootste verwagte mielie-oes wat nog ooit in die RSA geproduseer is.

Die oppervlakte beplant syfers is hoofsaaklik verkry vanaf die Produsente Onafhanklike Oesskattingstelsel (PICES), soos deur die Nasionale Oesskattingskonsortium gerapporteer vir Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng en Noordwes provinsies.

Neem kennis dat inligting van die objektiewe opbrengs-opname van die Konsortium vir die Mpumalanga provinsie, in April 2021 gerapporteer word en vir die Vrystaat en Noordwes provinsies in Mei 2021.

Die huidige opbrengs syfers is hoofsaaklik verkry vanaf produsente in die verskillende provinsies. Die oppervlak onder witmielies is 1 682 400 ha, wat ’n toename van 4,09% of 66 100 ha verteenwoordig vergeleke met die 1 616 300 ha die vorige seisoen. Die produksieskatting van witmielies is 8 799 360 ton, wat 2,95% of 251 860 ton meer is as die 8 547 500 ton van die vorige seisoen. Die opbrengs van witmielies is 5,23 t/ha.

In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1 068 500 ha, wat 7,44% of 74 000 ha meer is as die 994 500 ha geplant die vorige seisoen. Die produksieskatting van geelmielies is 7 049 600 ton, wat 4,40% of 297 100 ton meer is as die 6 752 500 ton van die vorige seisoen. Die opbrengs van geelmielies is 6,60 t/ha.

Sonneblomsaad: Die hersiene oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 474 800 ha, wat 5,10% of 25 500 ha minder is as die 500 300 ha aangeplant die vorige seisoen. Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 712 940 ton, wat 9,58% of 75 560 ton minder is as die 788 500 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,50 t/ha.

Ander gewasse: Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 826 500 ha, wat ’n toename van 17,23% of 121 500 ha verteenwoordig vergeleke met die 705 000 ha geplant die vorige seisoen. Die produksieskatting is 1 620 900 ton, wat 30,14% of 375 400 ton meer is as die 1 245 500 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,96 t/ha. Dit is die grootste verwagte sojaboon-oes wat ooit in die RSA geproduseer is.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 40 050 ha, wat 6,80% of 2 550 ha meer is as die 37 500 ha geplant vir die vorige seisoen. Die verwagte grondbone-oes is 58 425 ton – 16,66% of 8 345 ton meer as die 50 080 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,46 t/ha.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het toegeneem met 8,71% of 3 700 ha, van 42 500 ha tot 46 200 ha teenoor die vorige seisoen. Die produksieskatting van sorghum is 170 590 ton – 7,97% of 12 590 ton meer as die 158 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 3,69 t/ha.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 51 990 ha, wat 3,67% of 1 840 ha meer is as die 50 150 ha geplant vir die vorige seisoen. Die produksieskatting is 65 467 ton, wat 1,03% of 667 ton meer is as die 64 800 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,26 t/ha.

Wintergewasse – 2020 produksie-seisoen

Koring: Die verwagte produksie vir koring is onveranderd gelaat op 2,109 milj. ton, terwyl die verwagte opbrengs 4,14 t/ha is. Hierdie is die grootste verwagte koring-oes sedert die 2,130 milj. ton van die 2008 seisoen.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 1,092 milj. ton (52%), in die Vrystaat 413 600 ton (20%) en in die Noord-Kaap 271 950 ton (13%).

Ander gewasse: Die produksieskatting vir moutgars is onveranderd gelaat op 589 846 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 141 690 ha, terwyl die verwagte opbrengs 4,16 t/ha beloop. Dit is die grootste verwagte moutgars-oes wat nog vir SA aangeteken is.

Die verwagte kanola-oes is onveranderd gelaat op 166 956 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 74 120 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 2,25 t/ha. Dit is ook die grootste verwagte kanola-oes wat nog aangeteken is vir SA. Die verwagte hawer-oes (ontbytgraan) vir die 2020-seisoen is 56 150 ton, wat 7,16% of 3 750 ton meer is as die vorige skatting van 52 400 ton. Die oppervlakteskatting is 26 200 ha en die verwagte opbrengs is 2,14 t/ha.

Die tweede produksieskatting vir somergewasse vir 2021 sal op 25 Maart 2021 vrygestel word. En die voorneme om wintergewasse te plant vir 2021 sal op 29 April 2021 vrygestel word.