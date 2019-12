Verskuifbare kitskraal: Bestuur diere beter met Bonnox se Porta-Pen

This post is also available in: English

Sowat van nuttigheid, gerief en doeltreffendheid het jy nog nooit gesien nie, sê Willie Jansen van Rensburg van Bloemfontein oor Bonnox se Porta-Pen. Porta-Pen is ’n stewige draadkamp wat jy woerts-warts kan opslaan om diere op hulle plek te hou.

Dit is so maklik en lekker om Bonnox se Porta-Pen op te rig soos om brood en plaasbotter te eet. “Jy slaan net ’n paar ysterpale in, rol die draad uit en maak dit aan die pale vas. Die eerste keer kan dit ’n uur verg, maar wanneer jy eers gekonfyt is, staan jou ronde Porta-Pen-kampie binne ’n halfuur presies waar jy hom wil hê,” vertel Willie.

“Jy het nie ankerpale of lyndrade nodig vir die kamp nie en net twee mense is nodig om dit op te rig,” voeg hy by.

Willie werk vir die Departement van Landbou se Dieregesondheidsafdeling en boer deeltyds, maar hy wil graag voltyds boer sodra hy aftree. Hy self boer met Bonsmara beeste, aar hy gebruik Bonnox se Porta-Pen om sy vrou, Rentia, se dragtige Dexter-koeie veilig in die kamp te sit.

“Nadat die kalf gebore is, bly die koei en die kalf dan in die kraal waar rondloperhonde hulle nie kan bykom nie totdat die kalf groot genoeg is om in die veld te wei. Vir die Bonsmara beeste wil hy later graag permanente Bonnoxkampe maak.

Die Porta-Pen se blokkies is 100 mm groot, sodat niks in- of uit kan gaan nie. Wanneer die Porta- Pen opgeslaan is, het dit ’n deursnit van 10 m en die hoogte van die draad is 1,2 meter.

Hierdie Dexter-koei en kalfie loop lekker veilig en gerieflik in die Porta-Pen van Bonnox onder ’n koelteboom naby aan Willie se huis.

Voordele van Bonnox se Porta-Pen:

• Dit kan enige plek opgeslaan word en enige tyd verskuif word. “As die kamp te veel mis in het of nat is, dan skuif ek hom na ’n ander stuk veld sodat daar nie siektes kan uitbreek onder my beeste nie,” sê Willie.

• Dit is ’n stewige kraal.

• Die boer kan kampe aanmekaar las om hom groter te maak of hom teenaan groter kampe sit om skape te sorteer.

• Porta-Pen slaan vinnig en baie maklik op en rol weer klein op sodat hy maklik vervoer of gebêre kan word.

• Jy kan hom vir enigiets gebruik: beheerde weiding van kleinvee, beskerming van diere teen ongediertes of om jou kinders se hanslammers of mak bokkies daarin te laat wei.

• Dit is perfek vir Merino-ooie wat geneig is om hulle lammers weg te gooi. Die ooie en lammers kan in die kraal gesit word en die boer kan seker maak die lammers bly lewe, veral vir die eerste vyf dae. Na vyf dae is die lam sterk genoeg om saam met die ooi te loop.

• Dit kan diere in die droogtetyd help deur die Porta-Pen onder bome in die skadu vir die hitte op te rig.

• Porta-Pen en boerbokke kan gebruik word om ongewenste plante soos katbos en sekelbos uit te roei.

Bonnox se Porta-Pen is stewig en duursaam.

Willie is baie tevrede met Bonnox se diens en hy sal hulle beslis weer ondersteun. Sy volgende Bonnox projek is om ’n heining om sy huis op te rig vir veiligheid.

Bonnox het ’n wye reeks produkte wat uitmuntende oplossings vir enige plaas bied. Kontak Linda: 072-704-8764, Gerda: 081-865-4543 of Zane: 076-169-9068, die kantoor by 012-666-8717, of linda@bonnox.co.za, gerda@bonnox.co.za en zane@bonnox.co.za, of besoek hulle webwerf vir meer inligting: www.bonnox.co.za.