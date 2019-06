Verpak vrugte blitsvinnig… met Gossamer se outomatiese hoëspoedverpakker

This post is also available in: English

Lang ure en baie hande-arbeid is nie meer nodig om vrugteboere se vrugte in houers te verpak vir die winkels nie, want Gossamer Packaging Machinery bied ’n PP-300 outomatiese hoëspoedverpakker wat die taak vinnig afhandel.

Die masjien is ook die enigste plaaslik ontwerpte en vervaardigde masjien van sy soort in Suid-Afrika.

Gossamer Packaging Machinery was ’n nuweling by vanjaar se NAMPO.

Hulle het hulle eie stalletjie by NAMPO gehad, maar hulle pakker het by MED Automation & Greefa se standplaas gestaan. MED het ’n baktipper wat by die pakker aansluit. Dit voer die vrugte in die verpakker, maar ’n groottesorteerder kan ook daarvoor gebruik word.

Izak Louw, die projekbestuurder en ontwerper van die verpakker, het die proses verduidelik.

“Die vrugte word vooraf gesorteer volgens kleur, gewig, grootte en merke op die vrugte. Daarna, sodra dit klaar gesorteer is, gaan die vrugte deur die outomatiese hoëspoedverpakker. Die verskillende lae wat in die kartonhouers gepak moet word, word deur die verskillende kleure aangedui, om sodoende die maksimum hoeveelheid vrugte in houers gepak te kry,” sê hy.

Die masjien maak ongeveer 80% van die laaie se holtes vol en die 20% wat oorbly maak die personeel verder vol. Die personeel word ook gebruik om ‘n laaste kwaliteitinspeksie te doen voor die vrugte finaal gepak word.

Izak louw, projekbestuurder en ontwerper van Gossamer, en Jeanette van Dyk, internasionale verkoop- en bemarkingsbestuurder van Gossamer, by hulle PP-300 outomatiese hoëspoedpakker wat boere tydens NAMPO gaande gehad het.

“Die houers word dan outomaties in die masjien ingevoer en die vrugte word met suiers uit die laaie gehaal en in die houers gepak. Die masjien kan gestel word volgens die aantal lae (twee tot ses) wat jy wil hê en plaas dit dan reg in die houer, met of sonder papierlae tussenin. Die papierinvoerder is ‘n opsionele item wat saam met die masjien bestel kan word,” voeg Izak by.

Die vol kartonne word uit die masjien gevoer, die nodige plakkeridentifikasie word daarop aangebruik voor dit op ’n pallet gepak word. Die masjien kom ook met ’n papierinvoerder waarop die boerdery se naam aangebring kan word.

Vir meer inligting oor hierdie ratse pakker om jou vrugte te verpak, kontak Jeanette van Dyk by 021-851-2464, stuur ’n e-pos na sales@gossamer.co.za of besoek hulle webwerf vir meer inligting by: www.gossamer.co.za