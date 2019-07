Verbeterde plaagdoders beskerm boere teen impak van plantpeste en siektes

This post is also available in: English

Klimaatverandering is besig om die landboukundige landskap te verander. Van hierdie veranderinge wat ʼn nadelige impak op voedselsekuriteit het, is veroorsaak deur weerstoestande wat plantplae en siektes in staat gestel het om te floreer.

Trouens, deskundiges wys daarop dat verandering in temperatuur en vogtigheid lei tot die verskyning van nuwe peste en plae wat gewasse bedreig en wat lei tot verliese in wins weens swak opbrengste.

Slegs sowat 13% van Suid-Afrika se grond is bewerkbaar. Daarvan word slegs sowat 3% beskou as hoë-potensiaal grond wat gewasse sonder besproeiing kan onderhou. As ʼn land wat staatmaak op landbou as ʼn sleutel ekonomiese dryfveer, word daarvolgens die Nasionale Ontwikkelingsplan van die sektor verwag om teen 2030 sowat een miljoen werksgeleenthede te skep.

Ondanks hierdie ambisieuse teken, bly die potensiaal van verbeterde landboukundige opbrengste, veral in Sub-Sahara Afrika, ʼn sleuteldryfveer vir selfvolhoubaarheid asook die mikpunt om ʼn groter rol in globale voedselsekerheid te speel. Binne hierdie konteks, en volgens die Voedsel- en Landbou-organisasie (VLO), verhoog navorsing en ontwikkeling in gewasbeskerming voortdurend die verskeidenheid opsies wat beskikbaar is vir lande en boere om die impak van nuwe plae en siektes uit te roei.

Laeveld Agrochem, ‘n toonaangewende landboumaatskappy, wys daarop dat die verband tussen die voedselsekerheidsketting en boere deurslaggewend belangrik bly, ten einde optimalisering van gewasse, plantvoeding en dieregesondheidsprodukte te verseker. In ʼn globale verslag getiteld “South Africa Crop Protection Market Outlook to 2022” wat, onder meer, ook op Laeveld Agrochem fokus, word die besluitnemingsprosesse wat deur boere gebruik word voor die aankoop van gewasbeskermingsprodukte uitgelig.

Volgens die verslag is die gewasbeskermingsmark in Suid-Afrika besig om te groei, danksy vernuwende produkte gemik op die verhoging van gewasopbrengste wat voortdurend tot die mark toetree. Trouens, vanaf 2012 tot 2017 het die mark bestendige groei getoon danksy ‘n kombinasie van verhoogde belegging in navorsing en ontwikkeling en nuwe chemikalieë wat lei tot meer doeltreffende produksie.

“As ʼn besigheid, en in samewerking met ons vennote, ondersteun ons die pogings van vervaardigers om voedselsekerheid te verbeter. Ons doelwit is om boere te help om volhoubare produksie te verseker en om uiteindelik voedsame kos vir verbruikers beskikbaar te stel,” sê Phillip Venter, bemarkingsbestuurder: plantvoeding by Laeveld Agrochem.

Belegging in gewasse en opbrengste

Volgens bedryfsdeskundiges verhoog die bydrae van onkruiddoders tot die totale inkomste van die gewasbeskermingsmark die afgelope aantal jare voortdurend. Die rede hiervoor is dat onkruid begin het om weerstand teen tradisionele onkruiddoders op te bou. ʼn Toename in die aantal weerstandbiedende onkruidtipes het gelei tot ʼn verskuiwing in die rigting van die produksie van meer vernuwende en doeltreffende onkruiddoders.

Die verslag bevind verder dat graangewasse, by uitstek mielies, die grootste algehele bydrae tot 2017 se inkomste in die gewasbeskermingsmark gelewer het. Dit is in lyn met die feit dat die maksimumvraag na gewasbeskermingsprodukte vir graangewasse is.

In die geval van vrugte, insluitend belangrike gewasse soos appels, appelkose en druiwe, word beide onkruid- en insekdoders vir gewasbeskerming gebruik. Die nuwe-generasie plaagdoders bestry plae doeltreffend en verhoog die opbrengste van die vrugte. Teen hierdie agtergrond is die verwagting dat die toediening van gewasbeskermingsprodukte op vrugtegewasse in die toekoms sal toeneem.

Groentegewasse word in verskillende hoeveelhede in streke regoor Suid-Afrika verbou. Onkruiddoders word die meeste in die groentegewasbedryf gebruik en verteenwoordig die meerderheid van die gewasbeskermingsmetodes wat aangewend word.

Die verslag dui daarop dat swamdoders nog nie op grootskaal gebruik word nie, hoofsaaklik weens die beperkte herstellende maatreëls wat dit bied. Hierdie produkte, lui die verslag, kan slegs teen swaminfeksies werk, maar kan nie die groei van plae of insekte beheer nie. Die aantal swaminfeksies is boonop beperk op gewasse.

Die bio-plaagdodermark is steeds inʼn ontluikende stadium, maar het enorme potensiaal vir toekomstige groei. Boere asook die boerderygemeenksap is nog nie vertroud met dié kategorie produkte en die doeltreffendheid daarvan nie. Aangesien bio-plaagdoders weinig of geen reste agterlaat nie, en met strenger riglyne vir maksimum resvlakke op die horison, sal dié kategorie na verwagting in die toekoms groei.

*South Africa Crop Protection Market Outlook to 2022-verslag deur Research and Markets.