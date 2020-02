Ventersdorp boer se verjaarsdagverrassing

This post is also available in: English

Theunis Bouwer van Ventersdorp is die gelukkige ontvanger van ‘n splinternuwe Massey Ferguson trekker, met komplimente van Engen se Win a Tractor-kompetisie.

Die oorhandiging van die R465 000 trekker het op 19 Februarie by die Ventersdorp Hinterland Koöperasie plaasgevind.

Bouwer, wat verlede jaar in November 800L van Engen se Agritac Super Universal gekoop het, het gesê dat dié prys nie op ‘n beter tyd kon kom nie, aangesien dit ook sy verjaardag was op die dag van die oorhandiging.

Die Engen Win a Tractor kompetisie, wat op die landbousektor gemik was, het van September tot Desember 2019 geloop.

Om te kwalifiseer moes kliënte 400L Engen produkte koop van hulle naaste deelnemende koöperasie.

Zama Dyaphu, indirekte verkope bestuurder by die Engen smeermiddels afdeling, het die sleutels aan Bouwer oorhandig, wat Engen bedank het vir die wonderlike prys.

“Ek het lank reeds ‘n waardering vir die gehalte en betroubaarheid van Engen se produkte en belowe om aan te hou om Engen te ondersteun, veral omdat hulle soveel ondersteuning bied aan die landbougemeenskap,” het Bouwer gesê.

Hy het bygevoeg dat hy uitsien na volgende jaar se kompetisie, sodat hy kan probeer om dit weer te wen!

Bouwer het ook Hinterland Koöperasie bedank vir hulle aangehoue ondersteuning en uitstekende kliëntediens.

Dyaphu het erken dat die landbou ‘n noodsaaklike sosio-ekonomiese rol vervul.

“Boere is ‘n belangrike deel van ons besigheid en samelewing, omdat ons nie kos sou hê sonder hulle nie,” het Dyaphu gesê.

“By Engen werk ons saam met die boeregemeenskap om te verseker dat ons die beste ondersteuning en gehalte produkte vir hulle behoeftes kan lewer.”

Om verdere ondersteuning te toon, het Engen ‘n klompie ander opwindende kompetisies en inisiatiewe vir die landbougemeenskap.

Dyaphu het die wenner gelukgewens.