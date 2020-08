Venootskap tussen Reinke en CropX aangekondig: Verhoog jou opbrengs met minder insette

This post is also available in: English

Maatskappye span saam om sodoende die mees gevorderde water toediening in die bedryf te verseker.

Reinke is ‘n globale leier in besproeiingstelsels en tegonolgie. CropX is ‘n leier in die gebied van landbou-analises en grondontleding. Die twee markleiers het vandag aangekondig dat hulle gaan saamspan om te verseker dat boere toegang het tot die wêreld se beste besproeiingskeduleringstoerusting.

Deur die venootskap van hierdie twee markleiers, beide gegrond in landbou, sal boere in meer as 40 lande nou toegang kry tot aanbevelings gebasseer op hulle eie grond. Dit sal help om die opbrengs te verbeter, beter effektiwiteit en dus meer wins. Hierdie venootskap tussen die maatskappye bring twee partye bymekaar wat albei glo dat die mees doeltreffende toerusting word ontwikkel deur boere, vir boere. En met meer as 80 jaar ondervinding tussen die twee maatskappye in die navorsing, ontwerp en vervaardiging, bring Reinke en CropX hulle gebruikersvriendelike produkte om sodoende die boer se prestasie te vermeerder.

“Ons is opgewonde om hierdie strategiese belegging en vennootskap met CropX aan te kondig. Dit laat ons voortbou op die presisie besproeiingstegnologie tussen twee markleiers,” sê Chris Roth, president van Reinke. “Reinke is gefokus op besproeiingsvernuwing en sodoende die boer sal toelaat om ‘n beter opbrengs verseker met besparing op arbeid, en minder impak op die omgewing. Ons ervaar dieselfde ywer en toewyding by CropX. Ons is trots om die wêreld se beste spilpunt te bied en ons glo die langtermyn venootskap sal albei maatskappye versterk soos ons saam ongekende besproeiingsoplossings bied aan boere regoor die wêreld”.

“Ons is baie opgewonde om hierdie venootskap met Reinke aan te kondig,” sê John Vikupitz, president van CropX. “Vanaf die staanspoor was CropX toegewy en vasbeslote om die wêreldleier te wees vir al die boer se besproeiing en grond inligting. Vandag word elke boer gekonfronteer met wins, arbeid beskikbaarheid en betroubaarheid, asook volhoubaarheid van die boerdery. Ons missie is om bekostigbare, skaalbare, beste in sy klas tegnologiese oplossings te bied regdeur die wêreld. Ons sien uit daarna om met Reinke hande te vat en sodoende die boer ‘n platvorm te bied waardeur hulle hul wins kan verbeter deur deeglike grond en besproeiingsbeheer en bestuur”.

CropX spesialiseer in die gevorderde tegnologie wat oplossings aanbeveel gebasseer op ‘n aantal faktore. CropX gebruik onder andere grond kaarte, lugfoto’s, weerstoestande, insette vanaf die boer end dan ook hulle gepatenteerde grond data tegnologie om sodoende die akkurate uitkoms te voorspel. Vroeer die jaar het CropX ook CropMetrics oorgekoop en sodoende meer as 200 000 hektaar tot hulle grond data bygevoeg.

Deur hierdie venootskap het die boer dus toegang tot die verbeterde CropX besproeiings data gedrewe toepassings wat geinkorporeer word in die Reinke beheerstelsel. Boere wat Reinke se web gebaseerde ReinCloud® gebruik sal ook die bykomende voordeel verkry waar die spilpunt vanaf enige plek in die wêreld beheer kan word, gebasseer op inligting vanaf die CropX data platform.

Bron: Reinke