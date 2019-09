Veediefstalmisdaadstatistieke

This post is also available in: English

Op 12 September 2019 het die minister van Polisie, Bheki Cele, die nasionale misdaadstatistieke vir Suid-Afrika, insluitende die veediefstalstatistieke, bekendgestel. Teen dié agtergrond en met inagneming van die volgende agtergrondinligting, word die statistiek geanaliseer as een van die hoofdoelwitte van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum.

Die oplossing en vermindering van die aantal veediefstalmisdade wat gepleeg word, is tans van globale belang, gebaseer op ekonomiese neigings en kapitaalintensiewe ten einde volhoubaarheid, winsgewendheid en voedselsekerheid te handhaaf, asook weens die emosionele uitwerking wat dit op die landbougemeenskap het. Benewens die belangrikheid van die misdaad, is veediefstal ook ‘n misdaad wat in Suid-Afrika se landelike gebiede afgeskeep word. Veediefstal het tydens die 1990’s ‘n ongekende hoogtepunt in Suid-Afrika bereik. In reaksie op die toenemende voorkoms van veediefstal het die landbougemeenskap in 1995 die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum in die lewe geroep, bestaande uit rolspelers binne die rooivleiswaardeketting, die kriminele regstelsel en verwante nie-regeringsorganisasies in ooreenstemming met die Suid-Afrikaanse Polisiediens se Nasionale Instruksie 2/1999.

Die oorkoepelende doelstelling van die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum binne die georganiseerde landbou is om ‘n verteenwoordigende struktuur in die stryd teen veediefstal te wees en veediefstal te voorkom, spesifiek deur nakoming te verseker en om as afskrikmiddel te dien vir diegene binne die rooivleiswaardeketting wat nie aan wetgewing voldoen nie. Provinsies het ook ‘n Provinsiale Veediefstal Voorkomingsforum, wat op dieselfde basis as die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum funksioneer. Beide forums word as meer formele sosiale netwerkodes in die voorkoming van veediefstal in Suid-Afrika beskou. Verder is daar binne die provinsiale forums verskeie Veediefstalinligtingsentrums wat in dié gebiede gevestig is waar veeprodusente die behoefte aan vergaderings en samewerking het om veediefstal te voorkom.

Die omvang van veediefstal in Suid-Afrika

Figuur 1: Aantal vee wat gesteel is en aantal veediefstalsake wat sedert 1995 aangemeld is

Die aantal veediefstalsake wat vir die jaar 2018/19-jaar by die SAPD aangemeld is, het met 2,9% toegeneem en lyk onbeduidend, soos aangetoon in Figuur 1. Die interessante neiging in Figuur 1 is deel van die patroon van ‘n sewe jaar-styging en daarna ‘n vyf jaar daling in veediefstalsyfers. Die aantal vee wat gesteel is verteenwoordig alle beeste, skape en bokke wat in die jaar 2017/2018 in Suid-Afrika gesteel is tot die huidige jaar, ‘n periode waarin die aantal veediefstalsake gemiddeld met 9,2% gestyg het.

In Tabel 1 word die syfers afgebreek om die toename in spesies aan te dui. Die groter toename in die aantal vee wat gesteel is, skets ‘n ander prentjie van die omvang van die verskynsel. Indien 2014/2015 as ‘n basisjaar vir veediefstal beskou word, het veediefstal oor die afgelope vyf jaar nasionaal met ‘n skrikwekkende 18,8% toegeneem en die aantal vee wat gesteel is het oor dieselfde tydperk met 26,5% gestyg, soos in Figuur 2 aangedui.

Tabel 1: Persentasie styging per spesie vee wat van 2017/18 tot 2018/19 gesteel is.

Figuur 2: Aantal spesie per jaar gesteel

Figuur 2 toon die aantal spesies wat oor die afgelope vyf jaar gesteel is, aan. Dit is uit Figuur 2 duidelik dat daar sedert 2014/15 ‘n geleidelike toename was in die aantal veeeenhede wat gesteel is, ongeag die tipe spesie, om in 2018/2019 onaanvaarbaar hoë vlakke te bereik. As ons die aantal vee-eenhede wat daagliks in die land gesteel word bereken, word die ware aard van die gruwel duidelik.

Die aantal en die monetêre waarde per dag kan in Tabel 2 gesien word:

Suid-Afrika verloor dus een ekonomiese boerdery-eenheid per dag. In gevalle waar mense met beperkte veegetalle boer, word hul lewensbestaan doodeenvoudig vernietig.

Figuur 3: Die aantal diere per spesies per provinsie gesteel

Figuur 3 is ‘n aanduiding van ‘n neiging wat in vyf van Suid-Afrika se provinsies met die hoogste veediefstalvoorkoms ontwikkel het, met KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes aan die voorpunt. Die neiging word in Tabel 5 bevestig deur ‘n oorsig van die monetêre verlies per provinsie.

Figuur 4: Toename of afname in veediefstal in terme van alle spesies per provinsie

Figuur 4 bied ‘n kykie op die omvang van die persentasie-toename of -afname in veediefstal per spesie, per provinsie. Die engiste provinsies waar daar ‘n afname ervaar is, was in die Wes-Kaap, Noord-Kaap en Mpumalanga. In die ander provinsies was daar ‘n toename, wat kommerwekkend is gesien in die lig van die feit dat vyf provinsies toenames van meer as 14% ervaar het. Figure 5 tot 8 gee ‘n aanduiding van die persentasie styging/daling in die diefstal per spesies, per provinsie.

Styging/daling in diefstal van beeste per provinsie

Styging/daling in diefstal van skape per provinsie

Stying/daling in aantal diefstal van bokke per provinsie.

Tabel 3: Waarde van alle vee wat gesteel en teruggevind is, en die gevolglike finansiële verlies

Tabel 3 dien as waarskuwing, aangesien die monetêre waarde van gesteelde diere oor die afgelope vyf jaar met R500 miljoen toegeneem het.

Tabel 4 omskryf die monetêre waarde van die verskillende tipes vee wat gesteel is. Dit is duidelik dat die hoogste verliese met betrekking tot beeste hoofsaaklik weens die diere se hoër waarde is, terwyl skape in terme van getalle meer vatbaar vir diefstal is, hoewel dit in finansiële terme ‘n kleiner verlies verteenwoordig.

Tabel 4: Waarde van vee wat gesteel en teruggevind is en die gevolglike finansiële verlies per tipe dier

Tabel 5 omskryf die ekonomiese impak en waarde van alle vee wat gesteel en teruggevind is en die gevolglike verlies per provinsie, per spesie.

Opmerkings op die Minister se aanmerkings gedurende die vrystelling van die misdaadstatistieke:

“Veediefstal is ‘n hoogs georganiseerde misdaad”, die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum het inderdaad reeds in 2016 aangedui dat 87% van veediefstal hoogs georganiseerd is en dat slegs 13% potslagtings (vir oorlewing) voorkom.

In die opsomming word die volgende genoem:

“Lede bevraagteken die lang vertraging in die implementering van wetgewing wat ingestel is om die probleem van rondloperdiere op nasionale paaie aan te spreek, die fooi wat gehef word vir die registrasie van identifikasiemerke, die data oor diefstal van skape, die beheer van vee wat oor grense beweeg, die doeltreffendheid van die veebrandmerkveldtog, die instelling van gespesialiseerde howe om veediefstal-gevalle te hanteer, die bekommernisse wat deur dierewelsynorganisasies oor brandmerkmetodes geopper is en die gebrek aan maatreëls om die doeltreffendheid van teenmaatreëls wat deur die Departement geïmplementeer word, te meet. Lede het daarop gewys dat veediefstal ‘n uiters negatiewe impak op voedselsekerheid en die voortbestaan van kleinskaalse boere het.”

Lede het ook hul bedenkinge uitgespreek oor die Departement se vermoë om die probleem doeltreffend te hanteer en versoek dat die Departement ‘n gedetaileerde aksieplan met tydsraamwerke en tasbare doelwitte tydens die volgende vergadering voorlê.

Die volgende wetgewing is onder die soeklig geplaas:

“Die doel van die voorlegging was om die rolle van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) met betrekking tot veediefstal te verduidelik. Tydens die vorige vyf jaar is die Dierewelsynswet, die Wet op die Identifikasie van Diere en die Skutwet deur die Departement en die Departement van Justisie onder oorsig geneem, maar die regering hoop om die saak met behulp van die huidige konsolidasieplan te finaliseer.”

Die Veediefstalwet is in 1959 geskryf en is sedert 2011 onder oorsig, dus reeds vir agt jaar lank, en die nuwe Wet op die Beweging van Diere en Diereprodukte word steeds afgewag.

Slot Opsomming

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingskomitee is diep besorg oor die feit dat die minister en die SAPD nie hul eie gevestigde strukture in ag neem in die voorkoming van veediefstal nie. Die volgende woorde van Oud-President Nelson Mandela behoort meer ernstig opgeneem te word:

“Beyond the immediate human suffering, lack of security and stability in our rural and farming community causes serious disruption to our economy. It threatens to bring reduced growth or production, loss of wages and profits and in time of unemployment. It brings the spectre of deepening poverty, and potential social instability and upheaval”.

Bron: Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum