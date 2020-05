This post is also available in: English

Agri SA en sy geaffilieerde lede, Agri Oos-Kaap en die Suid-Afrikaanse Varkprodusente-organisasies (SAVPO), het onderneem om met die regering saam te werk om te verseker dat die uitbraak van Varkgriep (ASF) in die Amathole Distriksmunisipaliteit nie versprei nie en dat dit so goed as moontlik hanteer word in belang van kommersiële sowel as kleinskaalse varkboere.

Die siekte het in ‘n kommunale gebied uitgebreek, wat dus bewegingsbeheer en biosekuriteit tussen varkkuddes bemoeilik. Volgens die Direkteur van Dieregesondheid by die Departement van Landbou, dr Mpho Maja, word uitslagting van varke in hierdie gebied tans oorweeg. Die gebied is egter onder kwarantyn geplaas.

SAVPO se hoof uitvoerende beampte, Johann Kotze, het bevestig dat dit noodsaaklik is om te verseker dat ‘n akkurate en doeltreffende kommunikasiestrategie gevolg word om enige potensiële vrese en wanpersepsies omtrent ASF af te weer en om varkprodusente in die betrokke gebied in te lig oor hoe die siekte versprei en hoe hulle hul varke teen die virus kan beskerm. Beheermaatreëls sluit in die skeiding van alle besmette varke van gesonde varke so ver moontlik ten einde verspreiding van die siekte te beperk.

“Die noodsaaklikheid van ‘n sterk werksverhouding tussen georganiseerde landbou en die regering om die varkgriep-uitbraak in die Oos-Kaap aan te spreek kan nie oorbeklemtoon word nie,” sê Janse Rabie, Hoof van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Natuurlike Hulpbronne.

“Ons is baie gelukkig om die nodige strukture en kommunikasiekanale met die regering sowel as landelike gemeenskappe in plek te hê. Ons vertrou dat ons saam die situasie sal kan hanteer.”

ASF het geen effek op mense nie, daarom is dit veilig om varkvleis te eet. Enige vleis en -vleisprodukte van besmette varke kan egter ander varke besmet.

‘n Beroep word gedoen op varkboere/produsente om oplettend te wees en enige skielike siektetoestand of vrektes onder hul varke onmiddellik by die plaaslike Staatsveeartsenykantoor aan te meld sodat spoedige stappe aangewend kan word om verspreiding van die siekte te verhoed.

Bron: Agri SA