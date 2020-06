Van Komper tot Kraal: Drakensberger speenkalwer-aanlynveiling haal R32,50/kg

This post is also available in: English

Die opwinding loop hoog na die aanlynveiling van suiwer Drakensberger-kalwers wat op Maandag 22 Junie met groot sukses afgehandel is. Die hoogste prys wat behaal is vir ʼn groep kalwers is R32,50/kg. Die verkoper van hierdie lot was Scalla van Schalkwyk.

Burger Marais van Kameeldrift Voerkraal was die grootste koper op die dag. Ander voerkrale wat deelgeneem het, sluit in: Beefcor, EAC, Karan Beef, Morgan Beef, Sparta, Mussel & Dow en Waltkon.

“Dit was vir Drakensberger SA ʼn eerste, maar ons is dankbaar vir die uitstekende resultate.” – Willie Landman, president van die Drakensberger Beestelersgenootskap

Victor Mattfield, van GWK-Veewinkel sê die volgende: “GWK Veewinkel wil net die Drakenberger genootskap bedank dat hulle ons vertrou het met hul speenkalwer veiling en al die voerkrale wat ons GWK Veewinkel Timed platform vertrou het.

Ons as GWK Veewinkel is ongelooflik opgewonde oor die Nasionale Drakensberger stoet veiling wat môre begin en Donderdag om 14h00 met ‘n Live-online simulcast veiling toe maak.”

Dankie aan almal wat deelgeneem het en aan GWK-Veewinkel vir die platform en effektiewe samewerking. Ons sien uit na die stoetveiling wat môre oopmaak en op 25 Junie lewendig toemaak.

Gaan na www.gwkveewinkel.co.za om te registreer om te bie en die aksie dop te hou. Vir navrae kontak Jean by 082 719 7521 en besoek ons webblad by www.drakensbergers.co.za

Bron: Drakensberger Beestelersgenootskap SA