Valtrac vier 21 vrugbare jare

“Ons het ‘n verantwoordelikheid teenoor ons omgewing en ons mense,” sê Wynn Dedwith, stigter en eienaar van Valtrac. Die landboumasjineriemaatskappy het die afgelope Vrydag sy 21ste verjaarsdag saam met sy mense in sy omgewing gevier.

Boere, handelaars, verskaffers, personeel, die media en die uitgebreide Dedwith-familie het by die Afridome in Parys saamgetrek vir ‘n GROOT fees.

In ‘n onderhoud met ProAgri net voor die geleentheid het Wynn gepraat oor die ontstaan, die beginsels en die toekoms van Valtrac in die Suid-Afrikaanse landboutoneel.

“Ek was net ‘n melkboer wat gesukkel het om betroubare toerusting en diens te kry, die doel was nooit om trekkers en werktuie te verkoop nie,” vertel hy. Sy soektog na ‘n trekker vir sy plaas het hom na Volvo geneem en vandaar na Valmet, die voorloper van die huidige Valtra-trekkers.

Deur ‘n sameloop van omstandighede, soos die sluiting van die destydse Valmet-handelaar, het daar ‘n aantal trekkers by Wynn-hulle op die plaas geëindig wat verkoop moes word.

Wynn sê met hulle eerste demonstrasie het hy stilletjies gehoop die trekkers presteer nie soos belowe nie, sodat hy uit die ding uit kan kom, maar net soos die Valtra-trekkers van vandag, het die Valmets almal se stoutste verwagtinge oortref.

Vandaar af was daar net geen omdraai nie!

Een van die interessante geskiedenisbrokkies is dat Valtrac sy naam gekry het voor Valmat na Valtra verander het.

Van Valmet, na Valtrac, na Valtra!

‘n Perseel is in Parys gekoop en van die trekkers af was daar ‘n natuurlike ontwikkeling na werktuie wat boere werklik nodig het.

Die eerste werktuigverskaffersooreenkoms was egter nie beplan nie. Wynn was in Brasilië om te kyk na die Valtra-trekkers wat daar gebou word toe hy op ‘n plaas sien hoe ‘n boer sy skotteleg se skottels ruil, maar nie die laers nie. Dit was vir hom baie vreemd en hy het begin uitvra. Die werktuig was ‘n produk van Tatu Marchesan en die laers wat in olie loop was ‘n ontwikkeling deur die maatskappy.

Hy kon dit nie regkry om die laers alleen in te voer nie, en het toe begin om Tatu-toerusting in Suid-Afrika te versprei.

“Ons is self boere en ons werk saam met ander boere en organisasies soos die Droëbone Produsente-organisasie, die Melkprodusente-organisasie, die pekanneutboere en Graan SA om uit te vind wat boere presies nodig het, voor ons dit in die wêreldmark gaan soek,” sê Wynn.

Nog ‘n vereiste is dat Valtrac verkies om vennootskappe te sluit met organisasies wat dieselfde waardes as hulle deel en meesal is dit familie-ondernemings. “Daar is byvoorbeeld ‘n Meneer Jeantil en ‘n Meneer Pöttinger,” sê hy. Verteenwoordigers van die organisasies het ook die viering bygewoon.

Die werktuigvervaardigers is almal, net soos Valtra, internasionale toppresteerders wat gereeld gesogte tegnologietoekennings ontvang.

Valtrac se toewyding aan geenbewerking het ook ontstaan uit fyn waarneming. Wynne sê hy het gesien dat die grond in sy land met aangeplante weiding waar daar net gesaai en nie bewerk word nie, baie sagter en vrugbaarder is as in die mielieland wat elke seisoen bewerk word.

Die waarneming het hom weer na Brasilië, as geenbewerkingsvoorloper, geneem en Valtrac was die eerste om spesiale geenbewerkingsplanters in Suid-Afrika te versprei.

Dit is deel van Valtrac se beginsels om verantwoordelik teenoor die omgewing te wees en ook teenoor boere: “Selfs in ‘n moeilike seisoen kan ‘n boer nie net insetkoste spaar met geenbewerking nie, hy het ook ‘n beter kans om in die droogte ‘n oes te kry,” sê Wynn.

Valtrac se verantwoordelikheid teenoor boere gaan ook veel verder as die voorsiening van top toerusting. Vir elke 40 nuwe trekkers wat verkoop word, word daar nog ‘n tegniese span saamgestel om seker te maak geen Valtrac-boer staan stil nie.

Oor die politiek en onsekerhede wat oor grondeienaarskap geskep word sê Wynn hy glo dinge sal weer rustiger word na die verkiesing. “Ons het ook ‘n verantwoordelikheid teenoor die 200 mense wat vir Wynnwith-melkery en Valtrac werk en teenoor die gemeenskap om ons. Solank as wat ons sake kan doen in Suid-Afrika sal ons sake doen!”

Die volgende geslag is gereed om oor te neem!