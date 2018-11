Valtrac los pekanboerdery se groot probleem op:

This post is also available in: English

’n Opwindende en lonende produk om mee te boer is pekanneute en dit lyk nie of die aanvraag en gevolglike gunstige pryse in ons leeftyd ’n plafon sal bereik nie. Maar elke paradys het sy slang en pekanneutboerdery se slang was die oesery en skoonmakery. Vernuftige kontrêpsies is uitgedink soos optelrollers wat soos roomkloppers of eierklitsers lyk en oor neute op die grond gerol word om hulle op te tel, maar dit het nie regtig nie die probleem opgelos nie en is net geskik vir heel klein aanplantings.

Maar nou het Valtrac, die verskaffer wat bekend is dat hy boere se probleme verstaan en oplos, met die antwoord gekom wat pekanproduksie pure pret en profyt maak – die Colombo Nut Master CH 1230-pekanoesmasjien.

Hierdie nuttige masjien tel die neute rats en volledig van die grond af op, maak hulle skoon en gooi hulle in ’n bak wat 2,5 ton hou. Al die takkies, blare en vrughulsels blaas hy agter uit om kompos te word en as vogbewarende deklaag te dien.

Dit is Valtrac se beleid om niks te verkoop as dit nie vooraf deeglik getoets, indien nodig aangepas en as honderd persent doeltreffend bewys is nie – en wie is daar beter om toetse te doen en aanbevelings te maak as die boer self?

Jens Tegethoff, pekanneut- en lusernboer van Hartswater in die Noord-Kaap, is die boer wat ten nouste met Valtrac saamgewerk het om die eerste Colombo Nut Master CH 1230-pekanoesmasjien in Suid-Afrika op sy plaas uit te toets.

Jens is geen pampoen wanneer dit by tegnologie en pekanneutproduksie kom nie, en as hy oor masjiene begin gesels, kan medeboere gerus naderstaan om te luister. Dit is presies wat Valtrac se tegniese mense gedoen het om te verseker dat hulle neutoesmasjien presies by die boer se behoeftes en sak pas.

3 maande se werk in 10 dae!

Jens is opgewonde oor die werktuig en sê: “Waar ek voorheen my pekanneut-oes in drie maande afgehaal het, doen ek dit nou in tien dae.” Dink net wat kan ’n boer alles doen in daardie tyd wat gewen is.

Jens vertel hy was saam met Valtrac se mense Amerika toe om te gaan kyk hoe die masjien werk. Hy was so beïndruk dat hy daar en dan die eerste een wat ingevoer word bestel het. Terug in Suid-Afrika het hy die werktuig vir Valtrac uitgetoets en al die haakplekke aangedui sodat dit reggestel kon word.

Voorheen het Jens arbeid gebruik wat met die hande geoes het. “Dit gaan nou BAIE vinniger met die werktuig en kos my ook BAIE minder.” Die korter oestyd verminder ook die risiko van diefstal aansienlik.

Jens se pekanneutoes werk nou so:

1.Skud die bome (Jens gebruik sy MultiOne-trekkertjie met ’n boomskudder hiervoor) sodat die pekanneute op die grond val.

2.Hark die neute sommer saam met die blare, stokkies en takkies bymekaar, (Jens gebruik ’n Pöttingerhark van Valtrac hiervoor).

3.Stuur die Colombo Nut Master CH 1230 in om die neuter op te tel en skoon te maak.

En nee, sê Jens, hy weet nie of die werktuig se 1230-nommer vir hierdie drie maklike stappe staan met die 0 agterna om aan te dui hoeveel neute verlore gaan nie.

Só werk die Colombo Nut Master CH 1230:

Die werktuig is op die beginsel van ’n koffieboonstroper en ’n grondbone-stroper ontwikkel en bevat al Colombo se kundigheid en ervaring, vertel Jens. “Die bak hou 2,5 ton voordat jy moet aflaai en jy kan 15 ton per dag oes.” Die groot bak, wat hidroulies kantel om uit te laai, beteken dat die boer nie ’n ekstra wa vir die neute hoef te hê nie. Dit werk baie goed vir my.”

Al wat jy hoef te doen, is om die Colombo Nut Master CH 1230 met jou trekker wydsbeen bo-oor die baan neute wat op die grond lê te sleep. Twee roterende besempies weerskante van sy opteller vee enige neute wat uit die ry kon gerol het na die middel en dan tel die opteller al die neute, blare en stokkies op sodat daar byna niks oorbly nie.

Binne-in skei hy die neute van die blare en stokkies, wat hy fynmaak en agter uitblaas om as grondbedekking te dien en kompos te word. Die vrughulsels wat opgetel word of nog aan party van die neute sit, word ook fyngemaak en op die grond uitgeblaas. Die vrughulsels bevat kalium, wat beteken dat jy minder kunsmis hoef toe te dien. Jens gebruik juis meer organiese materiaal soos mis vir sy bemesting.

Die skoon neute gaan bo in die bak in, en siedaar ‒ die werk is een-twee-drie gedoen.

Jens sê dit is heel logies en natuurlik dat die werktuig op sy beste werk in droë omstandighede en op gelyk grond. As jy ’n pekanneutboord van 25 hektaar het, is dit lonend om ’n Colombo Nut Master CH 1230 aan te skaf.

Jens is baie tevrede met Valtrac se flinke diens en hy werk lekker saam met Valtrac se mense. “Hulle luister na die boer en tree blitsvinnig op om hom net die beste diens te gee – hulle diens is immers legendaries.”

Kyk hieronder hoe die masjien werk:

As jy ook van pekanneutproduksie 'n lewensvatbare boerdery wil maak, praat met Attie de Villiers by 083-261-9863 of 056-817-7308 of attiedev@valtrac.co.za, ook as jou rye nader aanmekaar as die standaard is, sodat die masjien daarvoor aangepas kan word.