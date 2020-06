Valtrac het goeie nuus vir boere: ’n Ou vriend met ’n nuwe baadjie

This post is also available in: English

Die eerste oorweging in al Valtrac se bedrywighede is die boer se behoeftes. Daarom bied Valtrac ’n nommerpas oplossing vir elke taak op die plaas. Alhoewel Valtrac in Suid-Afrika alombekend is vir hulle gewilde A-, N-, T- en S-reekse Valtra trekkers, was daar vanaf 2001 tot 2006 ook die BH-reeks trekkers wat baie gewild was onder die boere.

Die BH-reeks was beroemd vir hulle goeie werkvermoë en eenvoudige ontwerp wat versiening en onderhoud maklik en goedkoop gemaak het. As gevolg van nuwe wetgewing oor uitlaatgasse kon hierdie Brasiliaans vervaardigde Valtra-trekkers nie na Suid-Afrika uitgevoer word nie. Maar nou is die probleem opgelos deur die ou enjins te vervang met Vlak 3-AGCO-enjins en VALTRAC kan die goeie nuus aankondig dat die BH-reeks Valtra-trekkers weer in Suid-Afrika beskikbaar is, en boonop met ’n splinternuwe baadjie. Daar is vyf nuwe modelle beskikbaar in die BH-reeks.

Die verskillende modelle word hoofsaaklik onderskei deur hulle enjingrootte. Die BH staan vir Brazillian High Power terwyl die getal wat daarop volg die perdekrag voorstel. Die BH154 is die kleinste in die reeks en lewer 154 perdekrag oftewel 114 kW. Dan is daar ook die BH174 (129 kW), BH194 (139 kW), BH214 (147 kW) en BH224 (155 kW) beskikbaar.

Valtrac stel die nuwe Valtra-BHHiTech-reeks-trekkers bekend. Hierdie trekkers pas uitstekend in die Suid-Afrikaanse landboubedryf.

Buiten sy mooi, moderne voorkoms, het Valtra ook ’n hele paar praktiese verbeterings aan die BH-modelle aangebring. Beter draaivermoë word moontlik gemaak deur die vorm van die gewigrame.

Die tussenverkoeler is bo die verkoeler aangebring om te verseker dat die lug van voor af oor die verkoeler vloei en dan aan die agterkant deur die waaier gaan. Die gedeelte onder die verkoelers is ook heeltemal geseël en daar is ook seëls aan die kante van die bakwerk om te verhoed dat stof en grassade die verkoelers verstop.

Binne-in die AGCO Power-enjin is die komponente presies dieselfde as dié van die Valtra-trekkers wat van Finland af ingevoer word. Boere kan dus gerus wees dat daar meer as genoeg onderdele in voorraad is om goeie naverkopediens te verseker. Hierdie enjin voldoen aan die uitlaatgaswetgewing vir die Suid-Afrikaanse landboumark en word as ’n vlak 3-enjin geklassifiseer. Die trekker het ’n 210-liter brand stoftenk, maar daar is ook ’n opsie om dit te vergroot tot 400-liter.

Die hidrouliese olie is heeltemal onafhanklik van die ratkasolie. Die vermoë van die hidrouliese oliepomp is 170 liter per minuut, wat verseker dat werktuie wat op die trekker se hidrouliese werking staatmaak altyd perfek werk.

Die hidrouliese stelsel is ook eenvoudig en prakties ontwerp om maklik te kan koppel. Die hidrouliese tempo van dié stelsel kan gemaklik vanuit die kajuit verstel word deur die agterruit.

Al die pompe is maklik bereikbaar onder die kajuit, wat ook versiening vergemaklik. Daar is drie kleppe en ’n terugvloeiklep, maar meer kleppe kan bygevoeg word na gelang van die boer se behoeftes. Daar is ook vloeibeheer op al drie die kleppe. Die hyser en kragaftakker is presies dieselfde as dié van die Finse 3-reekstrekkers. Hierdie tegnologie is reeds oor en oor as doeltreffend bewys.

Wynn Dedwith van Valtrac verduidelik hoekom hierdie trekker die boer se eerste keuse behoort te wees.

Die nuwe modelle het ’n sesspoedratkas met groter, sterker ratte. Daar is ook ’n driespoed-kragwisselaar wat beteken dat die trekker dus 18 ratte het vorentoe en agtertoe. Daar is ’n vorentoe-en-truskakeling langs die stuurwiel aangebring om gemaklik van rigting te kan verander. Die trekker het baie goeie gewigverspreiding en weeg sowat 10 ton.

“Daarom is die trekker uitstekend om swaar werktuie te sleep,” sê Wynn Dedwith van Valtrac.

In die kajuit is al die nodige kontroles wat alles maklik, sinvol, logies en verstaanbaar is. Die handvet word beheer deur ’n knoppie te draai. Daar is ook ’n outomatiese, verstelbare spoedbeheer. Die hidrouliese hefbome skop vanself terug wanneer die hyser tot op die regte hoogte gelig of gesak het.

Die BH194h en BH224h kan maklik aanpas by enige GPS-stelsel en kan verskaf word met ’n Top-Con stelsel. Al die elektronika van die trekker is gereed om by enige beheerstelsel te pas.

Skakel vandag Valtrac by 056-817-7308, stuur ’n e-pos aan attiedev@valtrac.co.za of besoek die webwerf by www.valtrac.co.za vir meer inligting of om jou nuwe BH-HiTech trekker te bestel.