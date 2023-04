Valtrac het goeie nuus vir boere: Bogballe en Bredal smelt saam

Boere reken al dekades lank op Bogballe en Bredal vir kunsmisstrooiers van hoë gehalte met verskeie digitale oplossings soos weegtegniek en seksiebeheer, wat die toediening outomaties aanpas volgens die behoeftes van elke deel van jou land. Dit beteken geen vermorsing en geen ondertoediening.

Meer oor Bogballe

Bogballe het in 1934 ontstaan, waar die stigter Anders Peter Laursen die pluimveetoerusting in die dorpie Bøgballe geproduseer het. In die vroeë 1950’s is die fokus verskuif van pluimveetoerusting na die vervaardiging van die bekende blou kunsmisstrooiers. In 1964, is die eerste proefkonyn vervaardig.

In 1988 is die eerste strooier ter wêreld met ՚n weegtegniek bekendgestel. Deur slegs op die vervaardiging van een masjien te fokus, is Bogballe sedertdien die markleier in gemonteerde presisiestrooiertegnologie.

Boere in meer as 45 lande reken op Bogballe se kunsmisstrooiers om oorvloedige oeste te behaal. Bogballestrooiers het ‘n werkwydte van tot 42 meter en kapasiteit van tot 5 500 liter.

Meer oor Bredal

Bredal se reeks kalk- en kunsmisstrooiers word in Denemarke vervaardig en ՚n wye verspreidingsnetwerk verskaf en rugsteun die sleepbare kunsmis- en kalkstrooiers aan tevrede boere in meer as 25 lande regoor die wêreld.

Bredal word besit deur ՚n Deense familie-vervaardigingsmaatskappy wat vir meer as 50 jaar fokus en spesialiseer in die vervaardiging van eenvoudige, betroubare, duursame en presisie-kalken kunsmisstrooiers.

Die fondasie van die kalk- en kunsmisstrooiers is sedert die laat 1965’s vasgelê, toe die ontwerp van die eerste strooier, die B46-model in produksie gekom het. Die produksie van die kalk- en kunsmisstrooiers was gou baie suksesvol en het van die maatskappy vereis om ander produkte uit te faseer om in die vraag na die strooiers te voorsien.

Bredal se strooiers strooi tot 36 meter wyd en het ՚n kapasiteit van tot 23 ton.

Die samesmelting

Albei maatskappye, Bogballe en Bredal, is wêreldwyd bekend en gewild vir presisieboerdery. Albei bied die boer strooiers van die hoogste gehalte, gerugsteun deur ՚n span kundige werknemers. Met die samesmelting het die boer nou toegang tot driepunt- en sleepstrooiers onder dieselfde sambreel.

Albei maatskappye ontwikkel strooiers wat boere wêreldwyd help om produksie op ‘n kostedoeltreffende wyse te verhoog, en albei het die afgelope paar jaar toenemende groei getoon. Dit kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die verskuiwing na meer gedigitaliseerde produkte namate die behoefte vir meer presiese plasing van kunsmis groei.

Bogballe se driepuntgemonteerde kunsmisstrooier.

Bogballe en Bredal sal altesaam 109 werknemers hê wat tussen drie fabrieke verdeel is – 64 werknemers in Bogballe se fabriek in Bøgballe, Denemarke, tussen Vejle en Horsens, en 45 werknemers in Bradal se huidige twee fabrieke wat albei in Vejle, Denemarke, geleë is.

Die verkoop van Bredal was ‘n groot besluit vir Anders Bull Jensen, uitvoerende bestuurder van Bredal, en Torben Sørensen, hoof-operasionele beampte van Bredal. Hulle het die eienaars van Bredal geword ná hulle pa’s meer as dertig jaar gelede. Anders en Torben sal albei aandeelhouers in die saamgesmelte maatskappy wees. Die bestuur van Bogballe is ook opgewonde oor die samesmelting en glo dat dit verskeie geleenthede sal bring vir tegnologieontwikkeling sowel as bemarking.

“Bogballe en Bredal is ‘n goeie kombinasie en ons sien uit na die samesmelting,” sê Anders Bull Jensen en Torben Sørensen van Bredal. “Ons was nog altyd kollegas en het baie respek vir Bogballe se ontwikkeling en produkte. Ons glo dat die maatskappye wat nou saamsmelt, baie voordele vir ons almal – ook vir die landbou – sal inhou. Ons is trots op en dankbaar vir al die bekwame werknemers wat positief bygedra het om Bredal hierheen te dryf. Dit het die begin van ‘n nuwe en opwindende reis moontlik gemaak.”

Henning Troelsen, direkteur van Bogballe, sê: “Die landboubedryf ervaar die afgelope tyd ‘n toenemende digitalisering van landboumasjinerie. Bredal en Bogballe kan hulle produkprogramme saam verder ontwikkel, sodat albei handelsmerke steeds toonaangewende vervaardigers van kunsmisstrooiers vir presisieboerdery sal wees.”

Boer spog met Bogballe-strooier

Johandre Coetzer van die plaas Klippan Boerdery, buite Parys in die Weiveld-omgewing vertel waarom Valtrac se Bogballe M35W kunsmisstrooiers net die ding is vir hulle gemengde graan- en veeboerdery: “Ons het in 2019 die M35W Bogballe aangeskaf, nadat ons besluit het om meer presies te begin boer. Ons behoefte was om ons kunsmis meer eweredig in ons lande te versprei, om kostes te bespaar en nie dubbeld strooi nie. Met die M35W-strooier se seksiebeheer en variërende strooi opsie, het ons geweet dit is die antwoord!”

“Ons gebruik die M35W vir kunsmistoediening voor plantseisoen en daarna vir ons opvolgkunsmis. Die strooier het ook al handig gepas te kom toe ons gif moes strooi vir kewers,” voeg Johandre by.

Die Bredal XE-strooier wat ՚n paar jaar gelede by NAMPO gepronk het.

Johandre lig die voordele van die strooier binne hulle boerdery uit:

”Die strooier is baie doeltreffend, verhoog ons opbrengste en help ons geweldig om vinniger klaar strooi. Wat ons toelaat om so gou as moontlik by die volgende lande uit te kom en daar te begin strooi. Ons werk bly dus altyd op datum, en die eweredige verspreiding van die kunsmis het beter opbrengste tot gevolg binne ons boerdery. Die GPS-toepassing waarmee toe strooier toegerus is, help ons ook om seker te maak dat ons nie sekere dele in die lande mis nie, of dele dubbeld strooi nie. Dit stel ons in staat om elke stukkie grond tot sy volle potensiaal te benut.”

“Ons ervaar baie goeie diens van Parys. Hulle staan met sekerheid agter hulle produk, en tot dusver het ons nog geen probleme met die strooier ervaar nie. Ons sal beslis in die toekoms na dieselfde strooier kyk. Hierdie Bogballe M35W is verseker die moeite werd, en ՚n aanwins vir ons boerdery. Ek sal die strooier vir enige boer aanbeveel,” sluit Johandre af.

Bredal-strooiers tref die kol

՚n Bekende naam in Suid-Afrika, Bredal, spog met nuwe strooitegnologie wat die afgelope paar jaar ontwikkel is. Bredal se XE-strooier se werpskywe is ses meter van mekaar af agter die strooier geplaas. Dit sorg vir meer eweredige verspreiding sonder onnodige oorvleueling. Elke skyf het ’n deursnit van 70 cm en hulle word deur twee vervoerbande van die hidrouliese vloervoerder af gevoer.

Die skywe draai na mekaar toe en plaas die materiaal in twee lae oormekaar om verspreiding so egalig as moontlik te hou. Die spoed waarteen die skywe draai kan afsonderlik verstel word vir presiese beheer.

Skywe met vier spane strooi kalk tot 30 meter wyd en sesspaanskywe word gebruik om kunsmis tot 48 meter wyd te strooi.

Human Landboudienste kies Bredal

Bredal se sleepkunsmisstrooier.

Hans-Jurie Human, van Human Landboudienste vertel meer oor hulle pad met Bredal: “In 2018 het ons gesoek na ՚n strooier wat meer produktief werk as die tradisionele strooiers. In 2019, het ek en Wynn Dedwith van Valtrac oorgevlieg Denemarke toe, om te gaan ondersoek instel oor wat gaan werk onder ons omstandighede. Die Bredal se K135 XE model het skouers bo die res uitgestaan. Wat vir ons uitgestaan het was die strooiwydte wat die strooier bied. Die XE kan tussen 16 en 24 meter wyd strooi, waar die tradisionele strooiers beperk is tot 10 meter se strooiwydte.

“Dit beteken dat die XE model jou produktiwiteit tot en met 60% per dag verhoog in vergelyking met die tradisionele strooiers. Nog ՚n voordeel is die kalibrasie word ook outomaties gedoen, wat beteken dat jou staantyd per dag aansienlik minder is. Die kalibrasie word ook deurlopend aangepas en hy is baie akkuraat. Dit vat ook die kwessie weg van twyfel of jy die regte hoeveelhede in jou lande gestrooi het, veral vir kontrakteurwerk,” voeg Hans-Jurie by.

“In die vier jaar wat ons die XEstrooier het, was die onderhoud minimaal gewees. Daar was wel normale

slytasiewerk op die skywe en die vloervoerder, maar hulle is redelik sterk gebou en ons het regtig nog nie baie spandeer aan hom nie,” sluit Hans-Jurie tevrede af.

Valtrac help die boer waar hulle kan en bied onderdele vir oud en nuut. Skakel vir Attie de Villiers by 083-261-9863 of 056-817-8006 of stuur ’n e-pos aan attiedev@valtrac.co.za as jy beheer oor jou kunsmisplasing wil neem. Besoek ook Valtrac by www.valtrac.co.za.