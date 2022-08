Valtrac brei sy trekkerreeks uit: Die A134 HiTech – klein maar kragtig

Die regte trekker vir die regte taak is die strewe van elke boer wat vooruit wil boer. Boere het verskillende behoeftes wat trekkers betref. Die ver­eistes van ՚n veeboer is anders as die van ՚n saaiboer, maar wat alle boere nodig het, is ՚n betroubare trekker en werktuig om sy werk, soos Langen­hoven sê, met lekkerkry klaar te kry.

՚n Trekker wat sy trekker kan staan moet vir die boer enigiets van ՚n plan-ter, ՚n skotteleg, ՚n strooier, ՚n snyer, ՚n laaigraaf, ՚n aapstert, ՚n hark of ՚n baler kan dra soos die boer nodig kry. Van al die toerusting op jou plaas is niks so noodsaaklik soos ‘n goeie trekker nie.

Die regte trekker, behoorlik toe­gerus, is die boer se onontbeerlike regterhand. Maar die verkeerde trekker mors die boer se tyd, jaag sy bloed­druk op en laat krimp sy bankrekening.

Valtrac se mense boer self – daarom verstaan hulle die boer se trekkerbe­hoeftes presies – en daarom verskaf hulle presies die nommerpas trekker vir elke boer, elke plaas en elke taak. Hulle jongste antwoord op die boer se trekkerdrome is die splinternuwe Valtra A134-HiTech. Die Valtra A134-model is taai, ekonomies, en draf alle daaglikse take op die plaas lag-lag kaf.

“Hierdie is ՚n baie lekker plaastrekker vir algemene gebruik,” sê Devin Ded­with, tegniese bestuurder van Valtrac. “Dit is die kleinste in ons reeks, maar voldoen aan enige boer se behoeftes, sal jou jare lank hou en vereis mini­male onderhoud.”

Die Valtra A134-HiTech staan terug vir niks nie! Hierdie trekker sal enige plek op die plaas tuis voel.

Alles wat die boer wil hê

“Die Valtra A134-HiTech se viersilin­derenjin met drukbuisinspuiting en interverkoelde turbo-aanjaging gee die boer 94 kW onverdunde, nuttige, bruikbare trekkerkrag.

105 liter per minuut stroom deur die trekker se geslotebaan hidrouliese stelsel, ideaal vir vandag se planters en werktuie, en sy driepunthysvermoë is 5 ton.

Hy het ook die welbekende Valtra rem-na-neutraal-stelsel wat sake soos baalwerk vir die operateur maklik maak. Wanneer jy moet stilhou om die baal te bind, trap jy net die rem – geen koppelaartrappery is nodig nie. Die trekker sal stilstaan, jou baal bind, en sodra jy die rem los, gaan hy voort,” vertel Devin.

Hierdie trekker staan nie terug vir enige plaaswerk nie: Grondbewerking en voorbereiding van lande, plant, spuit, sleep, strooi, voerkraaltake en vele meer.

Met sy bekende en betroubare AGCO-power-enjin kan jy altyd reken op al die krag wat jy nodig het en ongeëwe­naarde betroubaarheid, en daardie krag word gladweg en doeltreffend oorgedra deur ՚n voortreflike ratkas. Devin sê: “Kortweg is dit ՚n uitmuntende trekker wat hard kan werk.”

Die AGCO-power-enjin is bekend vir sy langlewendheid. Een van die redes hiervoor is die aparte verdeling van die silinders en enjin se verkoeling. Dit verseker dat hierdie enjins dekades lank in Suid-Afrikaanse toestande hou en heelwat van hulle werk nog voor­beeldig na 20 000 uur se harde diens.

“Die trekker se PowerShift-ratkas bied sestien ratte vorentoe en sestien tru met ՚n nat koppelaar wat outoma­ties ruil. Die kragaftakker het ook ՚n nat koppelaar,” voeg Devon by.

Die trekker het ook “power beyond” op sy hidrouliese stelsel, wat gewoon­lik nie beskikbaar is op hierdie grootte trekkers nie. “Power beyond” is ՚n toegewyde koppeling vir werktuie wat met afstandskietkleppe beheer word, of afstandbeheerde olievloei wanneer die werktuig, soos die trekker, met ՚n geslote hidrouliese stelsel werk.

Nog goeie nuus is dat die trekker mak­lik met ՚n outostuurstelsel toegerus kan word aangesien hy “guidance ready” is.

Devin vertel: “Wat hierdie reeks trekkers anders maak as ons vorige T- en N-reekse, is dat die reeks uit Brasilië kom, waar net die beste, taaiste trekkers die paal haal. Dit is ՚n kleiner trekker en ook aansienlik goedkoper. Wat hierdie trekker uniek en ideaal maak vir die boer, is sy uitsonderlik goeie brandstofverbruik as gevolg van sy enjin met drukbuisinspuiting. Met die 220 liter wat sy dieseltenk hou, kan jy baie lank werk voordat daar weer volgemaak hoef te word. Die trekker het ook ՚n hoë olietoevoer vir ՚n kleiner trekker, wat sy hidroulika gedug maak.”

Omdat hierdie trekker baie kW in ՚n klein raam bevat, is sy veelsydigheid soveel meer. Die trekker kan kort draai en in klein ruimtes pas, wat dit ՚n baie veelsydige trekker vir die plaas maak.

Kyk net hoe gemaklik sleep die A134 HiTech-trekker die

Tatu-skotteleg.

Operateursgemak

“Nog ՚n voordeel van die nuwe Valtra, soos al ons ander Valtra-trekkers, is die trekker se operateursgemak. ՚n Opera­teur word nie gou moeg om met hom te werk nie. Die trekker is ook logies en sinvol sodat dit maklik is en gou gaan om operateurs op te lei,” sluit Devin af.

Die A134-HiTech-trekker maak die operateur se lewe lekker en maklik: Alles in die gerieflike kajuit is op presies die regte plekke, die lugversorging sorg vir ՚n aangename klimaat, die lugsitplek sit lekkerder as enige weeldestoel in jou voorhuis en die radio en klankstelsel sorg vir vrolike vermaak – ՚n baie lekker gerieflike trekker sonder dat jy enigiets hoef by te voeg.

Een van die groot voordele van die A134-HiTech-trekker is dat dit in Suid- Afrika deur Valtrac verskaf en gerug-steun word. Valtrac het ՚n kundige tegniese span wat landswyd beskikbaar is om boere ondersteun en deur dik en dun by te staan. Valtrac se legendariese diens sorg dat die boer deurgaans sonder kommer of sorge oor sy werk­tuie aan die boer kan bly. Boonop word die A134-HiTech vir twee jaar gewaar­borg, ongeag die ure wat die trekker gewerk het.

Valtrac verskaf benewens Valtra-trekkers ’n wye reeks eersteklas landbouwerktuie aan tevrede boere regoor Suid-Afrika. Elkeen van hierdie werktuie word deeglik getoets voordat Valtrac dit goedkeur vir verskaffing aan hulle klante.

Vir meer inligting oor Valtra-trekkers en al die ander werktuie wat Valtrac die boer bied, praat met Attie de Villiers by 083-261-9863 of 056-817-8006, of stuur ’n e-pos aan attiedev@valtrac.co.za. Besoek ook www.valtrac.co.za