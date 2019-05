Valtra-trekkers hou net aan en aan en aan…

This post is also available in: English

Toe Edwin Claassen in 2003 die wyse besluit geneem het om ՚n vloot Valtra-trekkers vir die groeiende Midland-groep aan te koop, het hy die saad gesaai vir ՚n oes wat sestien jaar later steeds ՚n goeie opbrengs lewer. Tussen die trekkers was daar ՚n hele paar BM100’s en BM120’s.

Met ProAgri se besoek aan die Gysberthoek Voerkraal naby Vereeniging moes ons die Valtra BM100’s mooi vra om ՚n rukkie op te hou werk dat ons kon foto’s neem.

“Die masjiene loop elke dag, of dit nou ՚n gewone dag, krismis of nuwejaar is… hulle werk,” vertel Hans Pieters, voerkraalbestuurder by Gysberthoek.

Met so tussen 15- en 16-duisend beeste wat elke dag kos moet kry, is die Valtras se werk vir hulle uitgeknip. Hulle hooftaak is om die voermengers te sleep wat die rantsoene vir die beeste meng en in die kilometers-lange voerbakke aflaai.

Elke BM100 en BM120 se wiele, enjin en kragaftakker draai vir ure aaneen. Hans sê hy het probeer uitwerk hoeveel ure die trekkers al gewerk het, want die uretellers is al vervang, maar hy het opgehou tel by 35 000 uur.

As jy die sommetjie maak na kilometer toe, is dit ver oor ՚n miljoen kilometer per trekker. As hulle die pad boontoe sou vat, was hulle al lankal verby die maan op pad Mars toe, maar hulle werk op aarde is helaas nog nie verby nie.

Die twee voerkraalbestuurders, Hans Pieters en Abrie Smith, geniet die trotse samewerking van die trekkerbestuurders, Simon Nana, Isaac Mkwani en George Mofokeng, om seker te maak die span trekkers word net so goed soos die beeste versorg.

Hans sê hulle het nog nie nodig gehad om ՚n enjin oop te maak of oor te doen nie, so hy glo daar is nog heelwat ure se werk oor!

“Jy sal my nie ՚n Valtra wys wat rook nie,” sê hy. ՚n Olielek is ook ՚n baie skaars verskynsel. Daar is goed wat vervang moet word as gevolg van slytasie, maar hy hou sy hand op die trekkers se onderhoud.

Hy glo as jy na ՚n masjien kyk, kyk die masjien na jou. Elke trekker het sy toegewysde bestuurder wat die verantwoordelikheid deel. Elke trekker moet ook elke dag gewas word, want dit is die beste manier om te sien of daar enige olielek is, wat gewoonlik maar ՚n aanduiding is van ՚n probleem.

“Vrydae kom ons bymekaar om te praat oor enige probleme met masjine-rie op die plaas, want ՚n probleem wat gou reggestel word, is ՚n klein probleem,” sê Hans.

Nog ՚n groot voordeel van die Valtras is hulle brandstofverbruik. Selfs met die ouer tegnologie is die Valtra’s baie lig op brandstof. Hans skryf dit toe aan die goeie ontwerp van die Finse trekkers en die gebruik van dunlugkompenseerders.

So lyk die nuwe Valtra BM100 wat in die fabriek in Brasilië gebou word.

Valtra was die eerste trekkermaatskappy om turbo-aanjaers in te span. Die BM100 (73,5 kW en 77 kW) word steeds in Valtra se fabriek in Brasilië vervaardig, hoewel die nuwes so ՚n bietjie meer modern lyk met ronder lyne. Hulle is nie tans in Suid-Afrika beskikbaar nie, maar daar is vele ander modelle waaruit gekies kan word.

Hans sê hy is so beïndruk met Valtra dat hy onlangs sy neef oortuig het om ՚n Valtra TwinTrac te koop wat met sy omdraaisitplek en tweerigtingwerking van bonestroop ՚n plesier maak.

Dit is die pad wat die Valtra BM100 elke dag ՚n paar keer aflê. Die trekker is al in 2003 aangekoop en hy werk nog steeds so fluks soos toe hy splinternuut was.

Die Midlands-groep gebruik die trekkers in hulle voerkrale en ook op die lande by Harrismith waar graanaanplantings vir kuilvoer en graanverkope plaasvind – en dit lyk asof die onderneming en Valtrac, die verskaffers van Valtra-trekkers in Suid-Afrika nog lank vennote gaan bly.

Om na die volledige reeks Valtra-trekkers wat in Suid-Afrika beskikbaar is te kyk, besoek www.valtrac.co.za of gaan kuier by Valtrac se interessante uitstalling van toptegnologie by NAMPO.