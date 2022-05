Valtra se vyfde generasie N- en T-reeks is hier! Nóg slimmer en geriefliker as voorheen

Valtra se vyfdegenerasietrekkers se nuwe N- en T-reekse is op pad Suid-Afrika toe. Valtra se vyfdegenerasietrekkers is ontwerp om die gebruiker die beste trekkerervaring moontlik te gee. “Die nuwe trekkers is nie net mooi nie; hulle is ook maklik om mee te werk en spog met baie slim funksies. Ons het verskeie verbeterings in die nuwe reeks aangebring op grond van terugvoering van ons kliënte oor die vierdegenerasietrekkers. Presisieboerdery is die middelpunt van ons nuwe generasie, en elke nuwe model is beskikbaar met Valtra Connect,” sê Mikko Lehikoinen, adjunk-president van Verkope en Bemarking.

Die nuwe generasie trekkers gebruik steeds die kragtige AGCOpower-enjins wat bekend is vir die langlewendheid en spaarsamige brandstofverbruik. Die N-reeks (99 kW – 121 kW) het ‘n vier-silinder 4,9 liter enjin waar die 121 kW T155 ‘n 6,6 liter enjin het. Die T195 (143 kW) en T235 (173 kW) trekkers gebruik die 7,4 liter enjins.

Valtra ontwerp en vervaardig die kragoordrag self in Finland. Die kragverskuiwing kan soos ‘n CVT bestuur word. Met die outomatiese modus verstel die ratkas die wisselwerking op grond van jou versnelling en wringkragvereistes om te verseker jy het altyd die beste brandstofverbruik en krag. Die nuwe generasie trekkers beskik oor nuwe hardeware en sagteware en ondersteun gladde en vinnige werkreeksveranderinge. In Suid-Afrika sal die N5- en T5-trekkers in twee modelkonfigurasies beskikbaar wees: Die Active- en Versu-modelle. Die Active-modelle het ‘n 160 liter geslote senterhidrouliese pomp met handbeheerde kleppe. Die versu-modelle het dieselfde pomp, maar die hidroulika word elektronies beheer deur die SmartTouch. Ander gewilde kenmerke soos die Valtra AIRES-voorasvering, TwinTrac tru-stuurstelsel en geïntegreerde voorskakeling is steeds beskikbaar in die nuwe generasie trekkers.

N- en T-reeks propvol nuwe funksies

Herontwerpte kajuite, ՚n nuwe baadjie, nuwe kragoordrag en enjineienskappe maak dit maklik om die nuwe trekkers te gebruik en slim tegnologie vir jou boerdery in te span.

Een van die duidelikste kenmerke van die vyfde generasie N- en T-reeks trekkers is die kleurvertoonskerm op die A-pilaar wat die tradisionele instrumentpaneel agter die stuurwiel vervang. Dit is waar al die belangrike inligting maklik gesien kan word.

Wanneer jy in die kajuit van die vyfde generasie N- en T-reeks klim, is dit duidelik dat die trekker heeltemal hernuwe is. Die stuurkolom is heeltemal nuut en dit is nou heelwat makliker om die stuurposisie te verstel. Valtra se bekroonde vorentoe-trury hefboom is opgedateer; dit is nou nóg makliker om rigting te verander tussen verskillende beheermiddels soos SmartTouch- en die TwinTrac-pendel.

Die stuurwiel is effens groter as voorheen, maar dit bly ՚n gerieflike grootte – kenmerkend Valtra.

Wegtrek in die B- en C-spoedstrekke is maklik, selfs met ՚n swaar vrag, te danke aan die nuwe Start Boost-eienskap. Om spoed tussen verskillende strekke te verander is nou merkbaar vinniger, veral teen padspoed.

Gemakliker werk

Die nuwe kajuit is geriefliker en gemaak vir meer produktiewe werk.

Die regterkant van die SmartTouch-modelle se kajuit is herontwerp. Die sitplek draai selfs meer na regs as voorheen.

Die regterbeheerpaneel het ook nou ՚n handige selfoonhouer en opsionele USB-laaipunte vir slimtoestelle.

՚n Hoër gehalte donker Premiumkajuitbinnekant is ook beskikbaar. Dit sluit ՚n leerbedekte stuurwiel, gedeeltelike chroompedale en rubbervoering onder in die bergingsruimtes in.

Nóg slimmer modelle

Sowat twee uit elke drie nuwe Valtra-trekkers is toegerus met outostuur of gevorderde boerdery-oplossings vir vandag. Klante kan ook kies of hulle nuwe N- of T-reekstrekkers met Valtra Guide se outogids en slimboerdery-eienskappe gebou moet word.

Die splinternuwe Auto U-Pilot voeg Valtra se vindingryke wenakkerbeheerstelsel saam met die Valtra Guide. Auto U-Pilot beheer die werktuig met meer akkuraatheid op die wenakker, wat die hoeveelheid aandag wat die operateur aan die toerusting moet gee verminder en sy werk makliker maak.

Valtra glo dat tegnologie vir presisieboerdery ՚n sleutelrol sal speel om volhoubaarheidsdoelwitte te bereik. Dit verseker dat die regte tegnologie in die regte plek op die regte tyd landbou se produktiwiteit sal verbeter. Valtra is gereed om boere te ondersteun in hierdie verandering,” sê Mikko Lehokoinen.

Onmiddellik beskikbaar

Die nuwe N- en T-reeks is onmiddellik beskikbaar, want vervaardiging het reeds in die lente in Valtra se fabriek in Finland begin.

Valtrac (Pty) Ltd is die enigste invoerder van Valtra-trekkers na Suid-Afrika. Met vyf-en-twintig jaar se ondervinding in ongeëwenaarde lewering van wêreldklas oplossings aan boere, is hulle opgewonde om dit voort te sit met die nuwe generasie Valtra-modelle.

Indien jy die voordeel van hierdie nuwe tegnologie in jou Valtra-trekker wil benut en geniet, skakel Attie de Villiers by 083-261-9863 of 056-817-7308. Stuur gerus ook ՚n e-pos aan attiedev@valtrac.co.za of besoek www.valtrac.co.za.