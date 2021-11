Valtra se splinternuwe BH194 HiTech-trekker: Hier is werkverrigting op ՚n nuwe vlak

This post is also available in: English

Die splinternuwe Valtra BH194 HiTech-trekker het behoorlik sy spiere gebult en sy staal gewys op Johannes van der Linden se plaas, Makoeispan in die Lichtenburg-distrik.

Johannes boer al sedert 1998 in die Lichtenburg-distrik waar hy oor die jare heen uitgebrei het tot waar hy vandag met ՚n gediversifiseerde boerdery – 500 vleisbeeste, 300 vleismerino’s, mielies, suikerbone en dekgewasse – boer. Johannes plant onder meer 130 ha dekgewasse, 250 ha suikerbone en 550 ha mielies, en begin ook nou met ՚n wildboerdery.

“Vroeër jare het die boere altyd gesê jy moet een hektaar hê vir elke bees wat jy aanhou; ek probeer nog daar kom. Die rede waarom ek ՚n gediversifiseerde boerdery het is omdat ek my mieliereste in die winter vir die beeste gebruik en die dekgewasse wat ek plant help baie vir ekstra kos vir die vee. Na die dekgewasse plant ek my mielies met geenbewerking,” sê Johannes.

“Vandat ek ՚n klein seuntjie was het ons geleer trekker ry op my oupa se plaas met sy Volvo-trekkers wat vandag meer bekend is as die Valtrahandelsmerk. Ek het vroeër jare altyd my pa se Valtra-trekkers geleen om my kuilvoer te sny en om my boontjies uit te haal en dit is waar die gogga my gebyt het. ՚n Jaar gelede besluit het om my eie Valtra-trekker aan skaf.”

Johannes van der Linden van die plaas, Makoeispan in die Lichtenburg-distrik, is honderd persent tevrede met sy Valtra BH194 HiTech-trekker. Al die pompe is maklik bereikbaar onder die kajuit, wat ook versiening vergemaklik.

Nadat Johannes deeglik marknavorsing gedoen het, was die Valtra BH194 HiTech-trekker sy eerste en enigste keuse. Die BH194 is uit en uit die beste opsie vir my: prysgewys en wat hy spesifiek vir my boerdery bied. In rand per kW bied hy meer as ander trekkers,” sê Johannes.

Valtrac se mense kom graag plaas toe om te kyk wat die boer regtig

nodig het en om seker te maak hulle werktuie werk fluks. Hier is Giel

Lombaard, verkoopsverteenwoordiger van Valtrac, saam met Johannes

van der Linden voor sy nuwe Valtra BH194 HiTech-trekker.

Die BH staan vir Brazillian High Power terwyl die getal wat daarop volg die perdekrag voorstel. (194 perdekrag is 139 kilowatt.) Die BH-reeks is beskikbaar vanaf 114 kW tot 155 kW. Geen taak is te veel of te moeilik vir die BH194 HiTech-trekker nie. Hierdie trekker is nommerpas vir Johannes se boerdery spesifiek omdat dit ՚n veeldoelige trekker is wat gemaak is om te werk.

“Die trekker is toegerus met outostuur wat baie voordelig vir my boerdery is, veral omdat ek op die rye rip en vir spoorverkeer. Die veelsydigheid van die trekker verbaas my ook elke dag net meer en meer! Ek sny, dis, rip en skoffel met die trekker en selfs as ek agter is met die plantery dan haak

ek ՚n planter en plant selfs met hom,”verduidelik Johannes.

Johannes sê: “Al die ander opsies wat hy ekstra het is ook ՚n voordeel, ek kan tot kalk strooi met die trekker en het boonop genoeg hidrouliese-olievloei om die take alles moeiteloos af te handel.”

Die trekker het baie goeie gewigverspreiding en weeg sowat 10,4 ton, daarom is dit uitstekend om swaar werktuie te sleep,” sê Giel Lombaard, verkoopsverteenwoordiger van Valtrac. Die hidrouliese olie is heeltemal onafhanklik van die ratkasolie. Die vermoë van die hidrouliese oliepomp is 170 liter per minuut, wat verseker dat werktuie wat op die trekker se hidrouliese werking staatmaak altyd perfek werk.

“Die brandstofverbruik is baie beter as dié van ander trekkers wat saam met die BH194 in die lande werk. Hy werk heelwat langer as die res van die trekkers voordat ek weer diesel moet ingooi,” sê Johannes.

“Met die BH194 kan ek meer hektaar per dag doen as met sy voorganger. Die presisietoerusting wat by die trekker ingesluit is, stel my ook in staat om meer hektaar doeltreffender en meer ekonomies te bewerk.”՚n Mens sou dink dat so ՚n gevorderde trekker ingewikkeld is om mee te werk, maar o nee: Alles aan die trekker is prakties, logies en eenvoudig.

Johannes sê: “Ek kon my trekkeroperateurs vinnig touwys maak met alles binne en buite die kajuit. Hulle werk maklik en gerieflik met die trekker.”Die BH194 het groter vensters vir beter sigbaarheid en die funksionele uitleg in die kajuit maak alles maklik bereikbaar sodat take op die plaas binne japtrap en sonder onnodige operateursuitputting afgehandel word. Nog ՚n voordeel van die trekker en vir sy operateurs is die spoedbeheerfunksie wat ook bydra om die brandstofverbruik laag te hou.Die spoedbeheer sorg dat jy altyd genoeg krag teen die laagste enjinomwentelinge het.

Die HiComfort-kajuit van die BH194 HiTech-trekker met sy GPS-skerm,

outostuur en drie-spoed outomatiese wisselkragtransmissie.

“Vir gemoedsrus kan ek soggens die spoedbeheer vooraf vir die operateur instel, wat dan verseker dat die trekker heeldag teen die regte enjinomwentelinge rip of skoffel,” sê Johannes.

Wat hierdie reeks anders as die vorige een maak, is die verskil in koppelaars. Die vorige reeks het nog die droë koppelaar gehad teenoor hierdie een se nat koppelaar. ՚n Groot voordeel van die nat koppelaar is dat die koppelaar baie langer hou, veral met kragaftakkerwerk.Die nuwe Valtra het ’n verbeterde sesspoedratkas met groter, sterker ratte. Daar is ook ’n driespoed-kragwisselaar wat beteken dat die trekker dus 18 ratte vorentoe en agtertoe het. Die veelsydige trekker het ook vorentoe-en-truskakeling deur ՚n gerieflike hefboompie langs die stuurwiel.

Binne-in die AGCO Power-enjin is die komponente presies dieselfde as dié van die Valtra-trekkers wat van Finland af ingevoer word. “Die feit dat die BH194 HiTech-trekker dieselfde enjin en agterstel as die vorige generasie T-reeks trekkers uit Finland het, wat wêreldbekend is vir hul betroubaarheid, stel boere gerus dat daar meer as genoeg onderdele in voorraad is om goeie

naverkopediens te verseker,” sê Giel.“Ek sal beslis die BH194 HiTech-trekker vir enige ander boer aanbeveel,” sê Johannes tevrede.

Die vorm van die gewigrame stel die BH-HiTech-trekker in staat om korter te krink en ratser te werk.

“Hierdie trekker staan nie terug vir enige ander trekker in sy klas nie. Veral as ՚n mens kyk na sy prys per kW, besef jy dat die BH194 HiTech jou die beste waarde vir geld bied.” Johannes gebruik sedert 2003 Valtrac se werktuie. “Die diens wat ek al die jare vanaf Valtrac ervaar, is onverbeterlik. Geen wonder boere noem dit legendariese diens nie, want Valtrac sorg dat jy ononderbroke aan die boer bly. Sou daar dalk ՚n probleem wees, dan kom die tegnici dadelik uit plaas toe om dit reg te stel, en onderdele is altyd beskikbaar.”

Daar is drie hidrouliese kleppe en ’n terugvloeiklep, maar meer kleppe

kan bygevoeg word as die boer dit nodig het. Daar is ook vloeibeheer

op al die kleppe.

