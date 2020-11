Valtra hou aan werk

This post is also available in: English

Op ՚n groenteplaas moet daar deurlopend geplant en geoes word, want elke dag is markdag. Na 100 mm reën in enkele dae kan dit egter ՚n redelike modderige uitdaging wees om in enige land met ՚n trekker te beweeg en swaar vragte te sleep.

“Nie vir ons Valtra-trekkers nie,” vertel Robért Venema van Rosaly Farms by Tarlton. “Hulle gaan net aan. Ek het ՚n ander trekker wat slote uittol in ’n poging om vastrap te kry, maar kyk net hoe rustig loop die Valtras.”

Rustig is die woord. So rustig, die Valtra N103 kruip op eie stoom stadig deur die land terwyl die personeel slaai oes en die sleepwa vol kratte laai! Die smal wiele loop netjies in die vore en die trekker is hoog genoeg om skoon oor die groente te beweeg. ՚n Entjie van daar af word die T191 gou ingespan om die grond ՚n bietjie oop te rol dat dit kan afdroog voordat die volgende lot kool geplant word. Met sy 138 kW is hy net die regte perd vir die werk. Die N141 staan rustig en wag vir die planter om volgemaak te word sodat hy met sy dagtaak kan voortgaan. Die trekker het ՚n hidrouliese driepunthyser op sy snoet sodat hy vir vele ander take ook aangewend kan word.

՚n Valtra tree nie maklik af nie.

“Een van die groot voordele van die Valtras is dat jy die trekkers kan bestel soos jy hulle wil hê met enige bykomstighede vir bepaalde doelwitte,” sê Robért.

՚n Boer kan ook kies watter kleur sy trekker moet wees. By Rosaly is die meeste trekkers blou. Robert wil nie sê hoekom juis blou nie, maar dit is opvallend dat die buurman rooi Valtras het …

Die Valtra N141 wag geduldig vir die planter om volgemaak te word met die volgende sarsie koolsaailinge. Daar word elke week 700 000 saailinge op die plaas gemaak! Let op die hidrouliese driepunthyser voor.

Benewens die 800 hektaar groente onder besproeiing, plant Rosaly ook 400 hektaar droëlandmielies en daar is ook koring- en haweraanplantings vir wisselbou en vir voer vir die Simbrakudde. Benewens die Tarlton-plaas, bewerk hulle ook grond by Vaalwater.

Dit is waarom die boerdery ՚n tuiste bied aan so ՚n wye reeks trekkers uit die Valtra-stal. Hulle moet regstaan vir grondvoorbereiding, sleepwerk, laaiwerk, spuitwerk en geenbewerkingplantwerk.

Die kleiner reeks N-trekkers, ՚n N121, vyf N103’s en twee N141’s is ingerig om in die vore tussen die groentebeddings te beweeg. Al die trekkers, tot die kleineres, is vierwielaangedrewe. Robért sê: “Ons sit harde ure op hulle. Die lande onder besproeiing is kort, daar is baie draaiwerk en hulle werk sonder ophou elke dag.”

Die T191 word gou nader geroep om die modder te kom ooprol dat die nuwe koolplantjies se wortels ՚n stewige staanplek kan kry. Net vanmôre het een van Valtrac se tegnici gou iets kom versien aan die trekker, vandaar die geel merker.

Die oudste Valtra op die plaas, ՚n 2009-model, het nou amper 24 000 uur op die klok en hoewel daar tans instandhoudingsdiens gedoen word, is daar eintlik nog geen groot werk aan die trekker gedoen nie. Robért sê hy glo nie hulle sal hom sommer verkoop nie, want dit is nou op die punt waar hulle wil sien hoe ver en lank hy nog getroue diens kan lewer! Hulle enigste trekker in die S-reeks, die S293, is nie net ՚n spiertier nie, maar self ook ՚n lekker hardebaard met 14 000 eerlike werksure agter die rug.

As daar diep gewerk moet word, is dit die man wat sy krag kom vertoon. In die T-reeks gebruik hulle ՚n T171, T151, twee T191’s en die spoggerige T213 Versu met sy semi-outomatiese ratkas met 30 vorentoe en 30 truratte, kruipspoed, AutoTraction wat sorg vir gladde, koppelaarlose wisseling tussen agtertoe en vorentoe ry en die gesogte nuwe Valtra armleuningbeheer. Die kragtige hidrouliese stelsel word ook van die armleuning af beheer en die hyser lig lag-lag meer as 8 ton. Aparte oliekaste word gebruik vir transmissie en hidroulika, wat beteken daar is altyd krag wanneer dit nodig is. Die beste van alles is dat dit ՚n TwinTrac-model is; die sitplek draai om en dan werk die trekker net so goed agtertoe as vorentoe!

Robért sê Valtra is ՚n uitstekende produk, maar dit gaan ook oor die mense wat agter die produk staan. “Net soos Valtrac, is ons ook ՚n familie-onderneming; ons verstaan mekaar. As ek bel, praat ek met ՚n mens en nie met ՚n maatskappy nie.”

Boerdery is spanwerk. Rosaly Farms en Valtrac is albei familie-ondernemings en saam vorm hulle ՚n gedugte span. Brian en Robért Venema weet hulle kan Attie de Villiers van Valtrac enige tyd skakel om hulle boerdery volstoom aan die loop te hou.

Hy sê enigiets kan verkeerd gaan met ՚n masjien, maar die mense van Valtrac se legendariese dienslewering beteken dat geen stel wiele op die plaas ooit lank stilstaan nie. Hulle maak ՚n plan, maak nie saak wanneer die probleem opduik nie. Robért se seun, Brian, sê vir hom is die lekkerste ding dat jy enige tyd in ՚n Valtra kan klim en alles werk! Jy sukkel nie, jy klim in, ry en doen jou werk. Met soveel trekkers wat besig is met soveel verskillende take gelyk is dit ook nodig dat die operateurs verantwoordelikheid aanvaar vir hulle trekkers. Die trekkers moet skoongehou word en enige probleem moet dadelik aangemeld word.

As daar diep gewerk moet word, kom maak die Valtra S293 sy stem dik. Met 14 000 uur agter die blad, weet hy hoe!

Dit is nodig om die operateurs op te lei, maar die tegnologie is gebruikersvriendelik en doelmatig sonder onnodige fieterjasies. By Rosaly is dit ook nie net Valtrac se Valtras wat woes werk nie. Werktuie soos die Jumil-geenbewerkingsplanter, die Pöttinger-reeks vir hooimaak, ՚n Kuhn-baler en stewige Tatu-skottelwerktuig word ook deur Valtrac verskaf en onderhou, en almal werk net so hard soos die Venema-gesin self om kos te maak vir die mense van Suid- Afrika.

Pa en seun mik altwee graag vir die T213 as hulle self die stuurstok

moet vasvat, want “dis net anders” sê Brian en Robért Venema omtrent gelyk.

