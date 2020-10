Valley: Nuusbrief Oktober 2020

This post is also available in: English

“Bewaringslandbou is ‘n benadering om volhoubare en hulpbronbewarende landboustelsels te ontwerp en bestuur. Dit het die doel om natuurlike hulpbronne te bewaar, verbeter en meer doeltreffend te maak, deur die geïntegreerde bestuur van grond, water, gewasse en ander biologiese hulpbronne, tesame met geselekteerde eksterne insette.”

‘n Tegnologiese pakket soos hierdie verteenwoordig besparing van hulpbronne, meer doeltreffende landbou en wat ook bydra tot omgewingsbewaring, terwyl dit terselfdertyd volhoubare produksie ‘n hupstoot gee. Elemente van bewaringslandbou sluit onder meer in verbeterde plaaswaterbestuur, minimum bewerking, organiese grondbedekking, direkte saai deur gewasreste en gepaste gewasrotasies om siekte- en pesprobleme te bekamp.

