Valley is steeds op die kruin van besproeiing: Kry volle beheer oor jou spilpunte met Valley se 365™-platform

This post is also available in: English

Talle goeie redes noop boere regoor die wêreld om Valley te kies vir spilpuntbesproeiing. Valley bied immers die beste waterbenutting en stel die boer in staat om sy spilpunte vanaf enige plek in die wêreld akkuraat te beheer.

“Valley se spilpunte staan stewig, want hulle is ontwerp en gebou om hoë windspoed te weerstaan. “Die dryfkrag word ook beheer deur die Valley-ratkas wat ongetwyfeld die beste op die mark is. Daarvoor sorg Valley se uiters streng gehaltetoetse,” sê Francois Griesel, Valley se streeksverkoopsverteenwoordiger vir Suidelike en Oostelike Afrika.

Valley se geïntegreerde beheerstelsels is opgradeerbaar soos die tegnologie ontwikkel. “Die boer hoef nie ’n hele nuwe stelsel te koop om die voordele van die jongste tegnologie op die mark te benut nie. Daar word bloot ’n nuwe module bygesit,” voeg Francois by. ’n Valley-spilpunt wat goed opgepas word se lewensduur is gewoonlik langer as dié van die boer self.

Daarom het Valley ook vir jarelange kliënte ’n don’t replace, repipe-opsie. “Daar is van ons spilpunte wat al veertig jaar en ouer is wat steeds werk. Ons het dit goedgedink om die spesiale aanbod beskikbaar te maak om die ouer spilpunte nuut te laat lyk. Nou hoef ’n boer dalk nie ’n hele nuwe stelsel te koop nie, maar kan slegs die pype van sy spilpunte vervang. Só kan hy ook koste bespaar.” sê Francois.

Valley 365™ – Beheer alles op een plek

“Die Valley 365™-platform wat tydens NAMPO Virtueel 2020 bekendgestel is, is ’n elektroniese platform wat die boer op sy foon, tablet, of skootrekenaar kan laai. Die platform gee hom toegang tot al die verskillende toestelle wat hy kan gebruik om grondtoestande en weersomstandighede na te gaan en sy spilpunte daarvolgens te beheer vanwaar hy hom ook al bevind. Dit maak volle beheer van die besproeiing op sy plaas moontlik en maklik,” sê Francois. Valley 365™ bied die boer georganiseerde ontledingsverslae.

“Dit gaan hand-aan-hand te werk met die AgSense-opsies. Dus as jy tans ’n AgSense-lisensie het, kan jy gratis toegang tot die Valley 365™-platform kry,” voeg Francois by.

Dit is hoe Valley se 365™-toepassing op die foon lyk.

Die voordele van die 365™:

• Doeltreffend: Bestaande toepassings integreer maklik sodat die boer een aanmelding kan gebruik vir toegang tot al sy spilpunte.

• Toeganklik: Hierdie wolkgebaseerde platform bied ’n eenvoudiger, meer intuïtiewe gebruikservaring.

• Intelligent: Sit al die data saam.

• Uitbreibaar: Boere kan self funksies bysit.

• Veilig: Die toepassing is baie veilig en met die jongste tegnologie gebou.

Valley-weerstasie – jou oë in die storm

Toegang tot akkurate weerdata is een van die beste maniere om groter oeste te verseker en die nuwe Valley®-weerstasie is ’n belangrike hulpmiddel om weerstoestande te voorspel en weerpatrone te ontleed.

“Die weerstasie kan ook gekoppel word aan verskeie ander tegnologiese hulpmiddels wat die boer dan ’n algehele prentjie gee oor wat die waterbehoefte op verskillende gedeeltes van ’n plaas is. Indien jy in verskeie gebiede grond het, kan jy weerstasies oprig in byvoorbeeld Thabazimbi, Christiana en Welkom en alle lesings ontvang. Dan kan jy jou spilpunte programmeer om vinniger of stadiger te loop en jy kan meer of minder water toedien. Dit alles bespaar krag, water en langtermynkoste,” sê Francois.

Voordele van die weerstasie:

• Die installasie is maklik

• Mobiele toegang

• Meer produktiwiteit: ’n E-pos boodskap stel die boer in kennis van veranderende weerpatrone

• Ingeligte besluite: Inligting oor temperatuur, vogtigheid en koue help die boer om beter besluite te neem

• Verhoogde akkuraatheid

• Veld-spesifieke data: Ontvang inligting regstreeks van die veld af

• Gemoedsrus: Jy hoef nie onnodig veld toe te ry nie

Valley se handelaarsnetwerk strek oor Suidelike en Oos-Afrika met meer as 80 dienspunte wat tegniese diens verskaf. Vir meer inligting oor Valley se 365™-opsies, kontak Francois Griesel by Francois.Griesel@Valmont.com of 067-412-9089.