Valley-besproeingskedulering™: Put meer waarde uit water met akkurate data

Water is die spil waarom elke boerdery draai en waterbesparing speel ՚n groot rol op elke plaas. Daarom verwelkom boere Valley se skeduleringstelsel vir spilpunte. Dit help jou om seker te maak dat jy nie te min of te veel water vir jou gewasse gee nie, want die een is so nadelig soos die ander. En wat dit nog beter maak, is dat dit tyd en geld bespaar.

“Valley se skeduleringstelsel beveel aan waar, wanneer en hoeveel water toegedien moet word, gegrond op data wat ingesamel word. Hulle gee ook ՚n sinvolle, maklik-verstaanbare ontleding waarvolgens die boer sy waterplanne kan maak,” sê David Muller van Uit­draai Boerdery naby Prieska.

David boer met mielies, koring, lusern, uie, pekanneute en pistachio­neute. Die meeste van hierdie gewasse is onder Valley-spilpunte.

Die Valley-weerstasie maak dat die weerdata uiters akkuraat is wat bydra daartoe dat die boer die regte hoeveelheid water vir sy gewasse toedien.

Uitdraai Boerdery is een van drie plase in Suid-Afrika wat die Valley-skedulering™ vir Valley uittoets om seker te maak dat die stelsel perfek werk. Skedulering dra by tot presisietegnologie, want dit sorg dat ՚n plant pre­sies die regte hoeveelheid water kry.

Dit werk só: Die boer se inligting, velddata en voorkeure word ingesleu­tel in die skeduleringsprogram. Die sagteware stel die data saam, verwerk dit en wys dan vir die boer wanneer en hoeveel water hy moet toedien om sy gewasse ten beste te laat presteer. Die boer kan kies hoe hy die data wil sien, byvoorbeeld deur ՚n kaart. Die sagteware gee dan vir die boer maklike verstaanbare en uitvoerbare aanbevelings oor sy grond en gewastipe.

David gebruik sy slimfoon en reke­naar om die skeduleringstelsel dop te hou. Hy noem wat uitstaan van die stelsel: “Ek hou van die gesofis­tikeerdheid van die algoritme; dit is baie gebruikersvriendelik en gee ook ՚n terugblik op historiese gebeurtenisse. Verder maak Valley gebruik van weer­stasies wat die weerdata dus uiters akkuraat maak, soos gaan die wind waai of nie en wat die temperatuur van die dag is.”

David Muller saam met Valley se tegniese beamptes met die oprigting van Valley se skeduleringstelsel op sy plaas.

Voordele van Valley se skeduleringstelsel:

Maklik vir die boer om te gebruik

Verbind met Valley se 365-stelsel wat jou besproeiingsdata vanself intrek

Bespaar tyd

Verhoog opbrengs en winsgewendheid

Verbeter gewasgesondheid en verminder siektes

Die stelsel is maklik verkrybaar via die slimfoon, tablet of rekenaar

Dit maak die boer nog slimmer

Plaas minder druk op hulpbronne deur net die regte hoeveelheid water toe te dien

Help die boer om akkurater besluite te neem

Moniteer moontlike gewasspanning as gevolg van te veel of te min water

Gebruik ՚n weerstasie om die weer te moniteer

Valley het bied uitstekende diens aan boere oral in die land. Om meer uit te vind en hulle skeduleringstelsel aan te skaf, kontak Francois Griesel by francois.griesel@valmont.com of 067-412-9089.