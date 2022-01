Valley-besproeiing vat voor in Zambië

This post is also available in: English

Zambië het ՚n baie kort reënseisoen, daarom het boere ՚n betroubare verskaffer soos Valley nodig vir al hulle besproeiingsbehoeftes. Valley is ՚n Amerikaanse maatskappy met ՚n sterk teenwoordigheid in Suid-Afrika, waarvandaan ՚n oorvloed toerusting, kennis en ervaring in besproeiing en watertoediening na ander Afrikalande versprei word.

Klimaatverandering met meer hitte-eenhede en droër seisoene beteken dat besproeiing in die toekoms sal moet aanpas by minder water en doeltreffender toediening. Boonop beteken ՚n groeiende wêreldbevolking dat produksie nie durf afneem as boere mededingend wil bly nie.

Charl Marais boer tussen Livingstone en Kazungula in Zambië. In 2005 het Charl sy eerste twee Valley-spilpunte aangeskaf en vandag is hy die trotse eienaar van ses Valley-spilpunte. Charl het twee 30 ha spilpunte en vier 25 ha spilpunte waaronder hy koring in die wintermaande besproei en in die somermaande saadmielies en grondbone. Charl het ook ՚n 25 ha spilpunt waaronder hy onlangs lemoene aangeplant het.

“Ek boer al sestien jaar in Zambië. Ons besproei ons gewasse hoofsaaklik uit die Zambezirivier,” verduidelik Charl. “Die eerste spilpunte wat ek gekoop het, werk steeds elke dag, 17 jaar nadat ek daarin belê het. Valley bied ՚n produk van hoë gehalte, maar uiteindelik hang alles ook af van hoe die boer sy toerusting in stand hou.

“Ons het ՚n baie goeie verhouding met Irritech, ons plaaslike Valley-agent, in Lusaka. Hulle lewer onderdele wat jy vandag bestel môre per koerier af in Livingstone,” verklaar Charl tevrede.

Irritech is reeds die afgelope 32 jaar ՚n Valley-besproeiingsagent in Zambië. Valley-kliënte in Zambië het gewoond geraak aan die uitmuntende diens wat Irritech aan hulle bied.

Irritech Zambië hou genoeg voorraad in Lusaka aan om in elke boer se behoeftes te voorsien. Hulle help regdeur die proses van installering; vanaf beplanning en oprigting van die besproeiingstelsel tot naverkopediens. Valley-besproeiing bied Afrika-boere die afgelope 48 jaar uitstekende diens en besproeiingstoerusting van die hoogste gehalte.

Valley verskaf ՚n wye verskeidenheid spilpunte van verskillende groottes. Hulle bepaal die boer se behoeftes en ontwerp ՚n unieke oplossing vir elke boer om te verseker dat hy die beste uit sy besproeiingstelsel kry.

Vir boere in Zambië is van die grootste uitdagings die hoë prys van kunsmis en die lae prys vir hulle produkte, daarom is dit van uiterse belang dat ՚n boer die beste moontlike opbrengs behaal.

“Ons boer op Kalaharisand hier, so dit is van die uiterste belang dat ons op die regte tyd besproei. Ons kan geen onderbrekings bekostig nie.

“In die begin van die somermaande, Oktober en November, is ons gemiddelde temperature tussen 40 en 44 °C en die verdamping is dan 15 mm per dag. As ons vir twee of drie dae nie ons somergesaaides natmaak nie, kan die gevolge tragies wees,” sê Charl.

Een van die ses spilpunte op Charl Marais se plaas tussen Livingstone en Kazungula in Zambië met die magtige Zambezirivier in die agtergrond. Dit was ook die wenfoto van week vyf in die Wys my jou Valley-kompetisie.

“Die meeste van die boere en my bure hier in ons omgewing het Valley-spilpunte.

“Ons is vier boere hier in die pad af wat saam besluit het om die Valley-roete te stap. As jy dringend iets benodig, kan jy gou na jou buurman ry, en so help ons mekaar uit.

“Ons beoog om in die toekoms nog ՚n paar spilpunte op te rig soos wat die boerdery uitbrei.”

Charl gebruik nog die ou tradisionele aan- en afskakelmetode vir die beheer

van sy spilpunte, alhoewel sy heel nuutste spilpunt wisselspoedaandrywing het wat baie goed werk.

“Die nuwer spilpunte het talle nuttige nuwe funksies; die belangrikste is om by te bly met alles!”

Charl sê: “Valley se pryse was nog altyd redelik teenoor ander handelsmerke, wat beslis ՚n pluspunt vir my is. Jy kry waarde vir jou geld. Valley is ՚n goeie spilpunt met ՚n goeie ontwerp. Ek sal beslis Valley vir ander boere aanbeveel.”

Valley bly toegewyd aan elkeen van hulle kliënte en streef daarna om meer boere te help om hulle boerderye te laat groei.

Valley Besproeiing is in Nigel gevestig, maar sy agente is oor die hele Suid-Afrika asook Suider en Oos-Afrika versprei.

Valley-boere het reeds oor die afgelope 50 jaar gewoond geraak aan die voortreflike produkte en diens wat Valley en sy agente oor die hele streek lewer.

Die mis wat die Victoria-waterval 20 km verder veroorsaak, is duidelik sigbaar vanaf Charl Marais se plaas in Zambië.

Vir meer inligting, kontak Francois Griesel by +27(0)10-350-0055, of e-pos francois.griesel@valmont.com, of André van Wyk van Irritech Zambië by +26(0)97-877-2550 of stuur ՚n e-pos aan andre@irritechzm.co.zm.