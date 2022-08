Val Boeredag: LEMKEN wys weer sy waarde

՚n Perfekte saadbed. Dit is al wat agterbly wanneer die Rubin 12-skotteleg deur die grond beweeg het. By Val Boeredag waar die land se bestes onder die beste op gelyke voet hulle staal kon wys, was die boere dit eens: Dit maak nie saak hoe jy trap of spring of grou nie … waar die 9,5-meter werktuig deur is, bly ՚n perfekte, ferm saadbed agter.

Met so ՚n saadbed sal enige planter in die sewende hemel wees, want dit beteken elke saadjie kan presies reg geplaas word vir die beste ontkieming en groei.

LEMKEN se Rubin 12 is geen onbekende gesig op die Hoëveld nie. Die werktuie van 3 tot 7 meter is al van 2014 af in die land, maar van verlede jaar af kon boere ook ՚n Rubin 12 van 9,5 meter inspan, wat met die regte trekker groot areas teen ՚n gemaklike 12 km/u kafdraf.

By Val Boeredag was die 9,5 meter Rubin 12 ՚n groot aandagtrekker. Karel Munnik van LEMKEN SA sê dit was goed dat die organiseerders al die skottelêe saam gegroepeer het, want boere wat agterna die grond bekyk het kon ՚n behoorlike vergelyking tref.

Die magtige LEMKEN wat ՚n volle 9,5 meter wyd werk vou na ՚n skrale 6 meter op om deur die plaashek te ry.

Die eenheid het 50 skottels wat elkeen 736 mm groot is. Elke skottel is op sy eie wegbreekmeganisme wat met ՚n veer gemonteer is om die skottel en die hele meganisme waaraan die skottel vas is teen klippe te beskerm.

Die plasing en die grade van die skottel verseker dat daar ՚n goeie deurvloei van materiaal is sonder verstoppings.

Die twee rye skottels is simmetries op die balke geplaas – die voorste ry werk na buite en die agterste ry werk na binne. Die voordeel van die simmetriese plasing is dat dit sywaartse kragte uitskakel, wat beteken die werktuig bly in sy spoor.

Aggressiewe, maar eenvormige werking teen hoë spoed in ՚n land met baie reste word verkry deur LEMKEN se slim plan om die voorste ry skottels teen 16 grade vorentoe in die looprigting te laat insny en die agterste ry teen 14 grade.

Nog ՚n groot verskil wat LEMKEN se tegnologie bied, is dat die skottels hulle dwars invalshoek van 20 grade bly handhaaf, al slyt die skottel. Tussen die twee rye is harkies. Die harkies stuit grond en materiaal, vermeng dit en laat dit op die grond val. Die tweede ry skottels sny weer die materiaal en vermeng dit verder.

Met hierdie span agter hom kan ՚n boer net vooruit boer: Christo Prinsloo, Karel Munnik, Henk de Klerk, Jacobus Beyer, Blackie Swart, Carla Opperman en Vehan Kleyn was die blou span wat by Val Boeredag reggestaan het om boere meer te vertel oor die uitstekende werktuie van LEMKEN.

Agter die tweede ry skottels is ՚n stel spane wat die grond gelykmaak en dan volg ՚n dubbele rollerstelsel wat die werkdiepte beheer en die grond herkonsolideer vir daardie perfekte saadbed.

Die plasing van die gesnyde reste in die bogrond beteken meer humus wat vinniger afbreek en die grond voed, asook die struktuur van die grond verbeter.

Die dra-wiele van die Rubin 12 raak glad nie tydens werking aan die grond nie; hulle word net gebruik om te draai en vir padvervoer. Die rollers beheer die werkdiepte van die Rubin en word gemaklik hidroulies uit die trekker se kajuit gestel.

Karel sê by die boeredag was dit ook duidelik watter verskil dit maak as ՚n werktuig behoorlik ingestel is. LEMKEN se spanlede het almal deeglike opleiding by die fabriek in Duitsland ontvang sodat hulle boere kan help om die beste resultate met die uitstekende toerusting te kry.

Die Rubin 12 kan effektief van vlak tot ՚n maksimum van 20 cm diep werk.

LEMKEN se 9,5 m Rubin 12 wys sy waarde by Val Boeredag. Welige oesreste is die werktuig se kos en al wat agterbly is ՚n perfekte saadbed.

Vir meer inligting oor die groot waarde wat LEMKEN se werktuie vir jou plaas inhou, kontak Karel Munnik by 082-412-2577 of k.munnik@lemken.com; Blackie Swart by 082-404-9651 of b.swart@lemken.com; of Henk de Klerk by 076-616-6148 of h.deklerk@lemken.com. Besoek gerus ons webwerf by www.lemken.com.