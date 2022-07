Val Boeredag 2022 bereik nuwe hoogtes

Dit is goed en wel en selfs wonderlik om ՚n splinternuwe werktuig in glansende glorie voor jou te sien staan … maar geen fatsoenlike boer skaf ՚n ding aan net omdat hy mooi lyk of blink nie.

Nee, die wyse boer kyk eerstens na die behoeftes van sy boerdery; die grondstruktuur van sy lande en natuurlik ook die soort gewasse wat hy plant, versorg en oes.

Daarna – wanneer hy presies weet watter soort werktuig hy benodig – wil hy eers sien of dit die werk kan doen wat sy naam belowe. Dit is presies waarom Val Boeredag so ՚n waardevolle geleentheid is vir die landboubedryf. Die boer wat sy navorsing gedoen het en weet watter werktuig hy regtig nodig het, kan dit by Val in aksie sien. Hy kan ook sien wat die ander werktuie spesiaal maak en hom verlustig in die vernuftige nuwighede waarmee vervaardigers vorendag kom. Waterval-boerevereniging bied hierdie nuttige en sinvolle boeredag al die afgelope 25 jaar aan.

Boere kon hulleself vergewis van die

akkurate saadplasing van die planters wat gedemonstreer is.

Elke werktuig word op die land bekendgestel en boere kry kans om a die vrae wat hulle daaroor het te stel. Nadat die werking en voordele van ՚n werktuig deeglik verduidelik en alle vrae beantwoord is, beweeg hy deur die land om te wys en te bewys waartoe hy in staat is. Agterna kan elke boer self gaan voel hoe verwelkomend fyn die saadbed is, hoe netjies die snit van die snyers is, hoe stewig die bale is en hoe eenvormig die planter die saad in die grond geplaas het. Buiten die demonstrasies is daar ook vele uitstallers wat hulle produkte aan besoekers kom wys. Of dit nou olie of voer is, swepe of klere, daar is iets vir elkeen.

Werk dat die kluite spat! Besoekers aan Val Boeredag kon van naderby

aanskou hoe elke werktuig werk.

Groot handelsname het ook hulle trekkers uitgestal. Vir die boer wat ander oplossings vir sy boerdery benodig, was daar uitstallers met sleepwaens, staaldamme, voerbakke en gereed skap. Verskeie kosstalletjies was oral op die terrein te vind. In die leefstylafdeling was daar ‘n verskeidenheid leefstylgoedere te sien, insluitend pragtige silwer juwele, skilderye deur bekende kunstenaars en geborduurde kussings met begeesterende Bybelverse. En wat is ՚n boeredag sonder iemand wat ՚n paar ordentelike, handgemaakte vellies beskikbaar het?!

Tussen die kostafels kon selfs die mees kieskeurige fynproewers tevrede gestel word. Sommige kosstalletjies se wins het gegaan ten bate van ՚n plaaslike ouetehuis. In die vermaaklikheidstent het Lynette de Beer ՚n praatjie gelewer oor persoonlikheidstipes. Na die oggend se verrigtinge het Fatman, Monique Steyn, Rickus Nel en DJ Andrew beurtelings opgetree. Die joligheid het aangehou tot laat.

Sien ons jou daar volgende jaar?