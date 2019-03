Undercover Farming: Verbeter jou produksie onder beskerming

This post is also available in: English

“In hierdie stadium kan ‘n polisieman jou in hegtenis neem as hy jou met dagga in jou besit betrap, maar die landdros sal dit waarskynlik saam met jou geniet.” So verduidelik Gail Pedra van Kernel Country, skertsenderwys, die huidige wetlike stand van daggagebruik in Suid-Afrika.

Gail was een van die gewilde sprekers by vanjaar se Undercover Farming-konferensie en -skou. Sy het oor die toekoms van kannabisverbouing in Suid-Afrika en Afrika gepraat. Op 18 September 2018 het die Grondwethof beslis dat die private gebruik van dagga gewettig moet word, maar die wette om die gebruik te reguleer is nog nie in plek nie.

Sy sê Afrika sal moet wikkel om die voortou te neem in die kommersiële produksie van kannabis, voordat die res van die wêreld inspring en oorneem. Die klimaat en omstandighede vir daggaverbouing in suidelike Afrika is ideaal en die plaaslike daggaplantspesies toon al die eienskappe wat nodig is vir medisinale gebruik.

In tonnels kan die plante uitstekend presteer met die regte bestuur en beheer.

Nog ‘n gewilde spreker was Colin Bremner van Kleinskuur Aquaponics wat verduidelik het hoe boere met die natuur kan saamwerk vir uitstekende produksie in akwaponiese stelsels.

Hy sê in tradisionele visboerdery en in hidroponiese stelsels skep die voorkoms van bakterieë probleme en baie moeite word gedoen om stelsels te steriliseer. In akwaponika word bakterieë verwelkom as deel van die produksieproses om die afvalstowwe van die visse om te skakel in voedingstowwe vir die plante.

Lindi Grobler van Agri Alchemi het die rol van kalsium in ons liggame, in water en grond en as voedingstof vir plante bespreek. Sy sê kalsium is noodsaaklik, maar die opname van kalsium skep dikwels probleme omdat daar soveel verskillende faktore is wat dit kan beïnvloed.

Die opname hang af van temperatuur, die plant se voginhoud en die suikervlakke en toediening van kalsium as al die faktore nie reg is nie, kan tot meer probleme as oplossings lei. Veral blaarbespuitings kan probleme veroorsaak.

Haar oplossing is dat elke boer ‘n program moet ontwikkel wat pas by sy grond, groeimedium of water. “Meet die plant se suiker en vog voor toediening en hou altyd transpirasie in gedagte,” sê sy.

Deon Snyman van Plusnet het die voordele van verbouing onder skadunet, veral vir vrugteboere, uitgelig. Die bekende voordele is beskerming teen insekte, skadelike sonstrale, hael en wind, maar die regte ligspektrum kan ook ‘n groot invloed hê op produksie soos met blomvorming, oestydbepaling, vrugtestand en -grootte, produktiwiteit van die plant en vegetatiewe groei. Hy sê Plusnet kan boere help met die volledige beplanning van netstrukture vir meer geld in die sak.

Undercover Farming het vanjaar ‘n rekordgetal konferensiegangers gelok. Die eerste spreker, Colin Bremner van Kleinskuur Aquaponics, het oor boerdery saam met die natuur gepraat.

In die uitstalruimte kon maatskappye lekker met die boere gesels en hoor wat hulle behoeftes is.

By Plusnet moes die verteenwoordigers bontstaan om die voordele van verbouing onder nette te verduidelik.

Haygrove is bekend vir hulle gebruik van die jongste tegnologie om produksie in tonnels te verbeter, sê Pieter Coetzee.

Shiman bied ‘n volle reeks voedingstowwe vir gewasse en kan hidroponiese boere bystaan met pasmaakresepte vir optimum produksie, sê Jaco Blom en Tryan-Lee Cronning.

Perliet en vermikuliet het elkeen sy eie rol en eienskappe, vind Anelda Strauss van ProAgri uit by Werner Smith van SunPerl.

Terry Dhliwayo van Talborne Organics is altyd gereed om boere te help met ‘n volhoubare biologiese oplossing vir pesbestryding en bemesting.

Grolite is deel van die Pratley-maatskappy en Eldon Kruger sê die gehalte van die plaaslike produk is ononderhandelbaar.