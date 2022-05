UB Leisure: Jou eenstopwinkel wat drome waar maak

UB Leisure is die grootste tweedehandse motorfiets, quad en jetski-handelaar in Suid-Afrika. Hulle koop slegs die beste gehalte motorfietse en jetski’s by mense aan en verkoop dit weer.

So as jy ‘n speeding het wat stof opgaar en wil verkoop is hulle die regte plek om te kontak. Hulle kom na jou toe met volle betaling en doen al die papierwerk saam met jou.

En as jy droom van daardie speelding kan jy dit vandag by UB koop met finansiering beskikbaar. Hulle het meer as 400 speelgoed en afleweing kan landswyd gereel word.

Besoek hulle gerus by Silverlakes, N4 Gateway Industriële park of gaan loer na hulle opsies op hulle webwerf by www.ubleisure.co.za. Jy kan hulle ook kontak by 012-331-1224 of info@ubleisure.co.za