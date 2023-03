Tydsberekening van stuifmeelstorting in mielies

deur Neels Faber, Pioneer-Landboukundige

In hierdie artikel word daar breedvoerig gekyk na alles wat die boer van stuifmeelstorting moet weet: wat is dit, hoe word dit gekenmerk en wanneer vind dit plaas?

Sleutelbevindinge

• Stuifmeelstorting piek net na die vroegoggenddou verdwyn en verlaag deur die loop van die dag.

• Stuifmeelkorrels bereik volwassenheid en word vrygestel soos stuifmeelpakkies oopgaan.

• As stuifmeelpakkies droog is, gaan hulle oop kort nadat stuifmeelkorrels volwasse is.

• Indien stuifmeelkorrels reeds volwassenheid bereik het maar die stuifmeelpakkies is klam, sal stuifmeelstorting nie plaasvind voor die pakkies afdroog nie.

Figuur 2: Pitte per kop met baardblootstelling aan bestuiwing op verskillende tye van die dag.

Stuifmeelstorting in mielies

• Stuifmeelstorting in mielies vind plaas oor ՚n tydperk van verskeie dae, maar wissel deur die loop van ՚n dag.

• Waarnemings oor die jare dui daarop dat stuifmeelstorting tipies begin nadat die dou verdamp het, ՚n piek gedurende die oggend bereik en afneem soos die dag vorder (Nielsen, 2018).

• ՚n Veldstudie is in 2021 gedoen om waar te neem hoe die intensiteit van stuifmeelstorting deur die loop van die dag verander deur die bestuiwingsproses waar te neem.

Studiebeskrywing

• Koppe van ՚n Pioneer® – handelsmerkmielie is bedek tot voor baardverskyning.

• Die baard van geselekteerde koppe is vir ՚n kort tydperk aan stuifmeel blootgestel en dan weer bedek na hierdie kort tydperk van blootstelling.

• Intervalle van blootstelling was van 07:00 tot 10:00, 10:00 tot 13:00, 13:00 tot 16:00, 16:00 tot 19:00 en van 19:00 tot 07:00 die volgende oggend.

• Die studie is vir vier opeenvolgende dae uitgevoer. Die tweede, derde, vierde en vyfde dag was die proef op 50% baardverskyning, en die eerste, tweede, derde en vierde dag was die proef op 50% stuifmeelstorting.

• Geselekteerde koppe is na afdroging met die hand versamel en die pitte is getel. Daar was ses herhalings van elke behandelingstydsberekening vir elke dag

Figuur 3: Verteenwoordigende koppe wat die resultate toon van stuifmeelstorting op spesifieke tydintervalle.

Veldtoestande en waarnemings

• Die proef was onder baie min spannning met bestuiwing. Die land het 50 mm reën gekry twee dae voordat stuifmeelstorting begin het.

• Gedurende die eerste week van bestuiwing was dit sonnig met ՚n gemiddelde maksimum temperatuur van 32 °C.

• Die dou het omstreeks 10:00 op dag een, 9:30 op dag twee en om 8:30 op dag drie en dag vier verdamp.

• Goeie stuifmeelstorting was sigbaar en die baard het gedurende die eerste twee dae van die studie vinnig gegroei.

• Stuifmeelstorting blyk minder te wees op die derde dag.

• Op die vierde dag het stuifmeelstorting verminder en die tempo van baardverlenging het ook afgeneem.

Resultate

• Duidelike variasie met pitvul is opgemerk waar die baard blootstelling aan stuifmeel gehad het gedurende ՚n sekere tyd van die dag (Figuur 2).

• Piektyd vir optimum bestuiwing was kort nadat die dou soggens afgedroog het.

• Op dag een en dag twee het die dou teen 07:00 en 10:00 afgedroog. Doeltreffendste bestuiwing is gedurende die twee dae aangeteken met ՚n baardverskyning van 10:00 tot 13:00.

• Op dag drie en dag vier het die dou goed afgedroog binne die venster van 07:00 tot 10:00. Op die twee dae het maksimum bestuiwing plaasgevind met baardverskyning tussen 07:00 en 10:00.

• Vir al vier dae het doeltreffendheid van bestuiwing gepiek net na die vroeg-oggend dou verdwyn, en het dan verlaag soos die dag verloop (Figuur 3).

• Totale bestuiwing wat deur die dag vasgestel is, was in ooreenstemming met waargenome stuifmeelstorting op die land. Stuifmeelstorting blyk goed te wees gedurende dag een en dag twee. Dit het op dag drie begin afneem en was aansienlik laer op dag vier.

• Totale pitvul met stuifmeelstorting op dag een, twee en drie was goed, terwyl pitvul met stuifmeelstorting op dag vier verminder het.

• Volgens Nielsen (2018) vind maksimum stuifmeelstorting plaas op die tweede dag van die bestuiwingsperiode en neem daagliks progressief af.

• Hierdie veldresultate vir bestuiwing stem ooreen met die bestuiwingsinligting gepubliseer deur Nielsen (2018).

Figuur 4: Stuifmeelpakkies

Gevolgtrekking

• Stuifmeelstorting het twee stadiums: Eerstens word stuifmeelkorrels volwasse binne die stuifmeelpakkies. Tweedens gaan stuifmeelpakkies oop om stuifmeel vry te stel.

• Alhoewel stuifmeelkorrels gedurende die nag volwassenheid betree, sal min stuifmeelkorrels gedurende die nag vrygestel word omdat dou die stuifmeelpakkies te klam hou om oop te maak vir stuifmeelstorting.

• Klam stuifmeelpakkies hou die stuifmeel binne en laat dan stuifmeel vry sodra die oggenddou verdamp.

• Die vrystelling van hierdie opgebergde stuifmeelkorrels skep die geleentheid vir maksimum stuif meelstorting gedurende die oggend nadat die dou verdamp het.

Verwysings

Nielsen, R.L. 2020. Tassel Emergence & Pollen Shed. Corny News Network. Purdue University. https://www.agry.purdue.edu/ext/corn/news/timeless/Tassels.html

Vir meer inligting oor Pioneer, stuur ՚n e-pos na info.rsa@pioneer.com of gaan na www.pioneer.com/za