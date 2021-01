Tyd raak min om onwettige vuurwapens in te handig

This post is also available in: English

Daar is min werkdae oor vir vuurwapeneienaars om onwettige vuurwapens in hulle besit aan die SAPD te oorhandig.

Die amnestie wat op 31 Januarie 2021 eindig, bied ook ‘n geleentheid om vuurwapens waarvan die lisensies verval het, in te handig terwyl die eienaars vir nuwe lisensies kan aansoek doen. Die doel van die amnestie is om mense aan te moedig om onwettige vuurwapens in te handig en vervolging vry te spring.

Die Suid-Afrikaanse Jagters- en Wildbewaringsvereniging (SA Jagters) raai vuurwapeneienaars aan om die laaste paar weke van die amnestie te benut om onwettige vuurwapens en ammunisie in te handig vir vernietiging. “Mense in besit van onwettige vuurwapens wat hierdie geleentheid deur hulle vingers laat glip, kan krimineel vervolg word en tot tien jaar tronkstraf opgelê word,” waarsku Fred Camphor, uitvoerende hoof van SA Jagters.

Enigeen wat ‘n onwettige vuurwapen of ‘n vuurwapen waarvan die lisensie verval het tydens die amnestie inhandig, kan binne 14 dae aansoek doen vir ‘n nuwe lisensie. Sodra die lisensie goedgekeur is, sal die polisie die vuurwapen en ammunisie aan die eienaar teruggee.

Die SAPD sal ballistiese toetse op alle vuurwapens doen wat ingehandig word om vas te stel of dit aan misdaad gekoppel kan word. Enigeen wat ‘n vuurwapen vir vernietiging inhandig, sal ‘n verklaring onderteken wat die vuurwapen verbeurdverklaar en die SAPD magtig om die vuurwapen te vernietig. Geen vergoeding word betaal aan eienaars wat vuurwapens inhandig nie.

Alle nuwe aansoeke vir vuurwapenlisensies moet voldoen aan die vereistes van die Wet op die Beheer van Vuurwapens (Wet 60 van 2000). Dit sluit onder andere in ‘n geldige bevoegdheidsertifikaat en ‘n motiveringsdokumente vir die doel van die vuurwapen (bv. selfverdediging, jag of sportskiet).

Camphor sê die Vereniging ondersteun graag sy lede met die proses, maar sal ook nie-lede bystaan wat die amnestie wil benut. Enigeen wat raad nodig het, kan SA Jagters skakel by 012-808-9300.

‘n Kort video is beskikbaar waarin Camphor belangrike vrae oor die vuurwapenamnestieproses beantwoord.

Bron: SA Jagters