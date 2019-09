This post is also available in: English

Die tweede NAMPO Kaap wat van 4 tot 6 September 2019 in Bredasdorp plaasgevind het, het altesaam 20 150 besoekers en 400 uitstallers gelok. Dis meer as verlede jaar se 16 245 besoekers.

Volgende maand bring ons ’n volledige verslag, maar hier is solank ’n voor-smakie van sekere van NAMPO Kaap 2019 se hoogtepunte wat besoekers beslis sal onthou:

Die Merino-skape het jaloers aan hulle warm woljassies vasgehou.

Eben van der Linde en Gideon Basson van FORD SA wys hoe die nuwe 2.0L FORD RAPTOR met ’n 10-spoed outomatiese ratkas lyk. Vele besoekers wou net inklim en wegry met die RAPTOR .

Die Nedbank-blomme-uitstalling was weer eens ’n hoogtepunt op die NAMPO Kaap-kalender met verskeie treffende protea-rangskikkings.