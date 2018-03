Twee plaasaanvalle op een dag in Wes-Kaap

This post is also available in: Afrikaans

Woensdag 14 Maart 2018 was ‘n hartseer dag vir landbou in die Wes-Kaap. Boere in die streek gaan ook nou gebuk onder ‘n vlaag plaasaanvalle, daar was sommer twee op die een dag en een boer is oorlede.

‘n 62-jarige vrou is op ‘n plaas in die Moorreesburg-omgewing aangeval. Die vrou se naam is nog nie bekend gemaak nie. Volgens die polisie is die slagoffer die oggend deur twee onbekende mans oorval en gedreig.

Die aand is ‘n bekende boer en plaasbestuurder, Martin Louw, van Tulbagh vermoor toe hy met ‘n skerp voorwerp gesteek is.

Volgens Waterberg Veiligheid en Sekuriteit is Martin op die plaas ingewag. Sy vrou was nie tydens die aanval tuis nie.

In albei gevalle het die verdagtes net met huisware van die toneel gevlug en niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie.