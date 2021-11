Tuks Landbou Kwekery toer

This post is also available in: English

Tuks Landbou het op 17 November 2021 hul eerste kwekery toer gehad. Tuks Landbou het die dag saam Greenhouse technologies spandeer, waar 24 Plantkunde studente op ‘n begeleide toer deur die verskillende kwekerye geneem is.

Hier het hulle ‘n verskeidenheid groenhuise, kwekerye en nethuise besigtig en geleer van al die tegnologie en bestuur metodes betrokke by so ‘n instansie.

“Ons as Plant- en Grond-studente het baie oor boerdery in die kwekeryveld geleer en dit was baie innoverend om te sien hoe gewasse binne kwekerye verbou word,” vierdejaar B.Agric. student.

Tuks Landbou se toer het begin by Safriblue, ‘n maatskappy wat Bloubessies kommersieel plant en voorsien aan uitvoere. By Safriblue se plase het hulle vir elke student ʼn boks bloubessies gegee vir ʼn versnapering en hul het die studente deur die plase gevat en meer verduidelik oor die bloubessie verbouingsproses. Die studente het geleer hoe om hoë vlakke Magnesium in grondwater te beheer deur gebruik te maak van swawelsuur.

Semperflora was die volgende stop. Semperflora groei 20 verskillende variëteite somer blomme, asook seisoenale gewasse. Die studente het die proses vanaf die plant van ‘n klein saadjie deur middel van ‘n lugdruk planter tot die oes en verpakking van blomme gesien.

Die hoof gedeelte van die toer is by Heuer’s wholesale nursery deurgebring. Heuer’s is ‘n familiebesigheid, wat trots is daarop om kwaliteit plante te kweek. Hullle het ‘n verskeidenheid van blomme, tuin plante en inheemse bome. Al Heuer’s se plante word deur hulself op die terrein voortgeplant vanaf sade of steggies. Heuer’s maak gebruik van verskillende groenhuise, party bevat verkoeling sisteme en ander is insekvry.

Tuks Landbou het dan ‘n laaste stop gemaak by Multiplant. Multiplant is ‘n besigheid wat kommersieel saailinge voorsien aan boere. By Multiplant het hulle die studente gewys hoe die proses werk om grond voor te berei vir saailinge om in geplant te word en die masjinerie wat daarmee gepaard gaan. Hulle het die studente dan gevat vir ʼn toer rondom al hulle groenhuise en het gewys hoe hulle gekompliseerde groenhuis werk wat se dak outomaties kan oopgaan om temperatuur te reguleer.

“Dit was ‘n baie leersame dag waar studente prakties kon ervaar hoe teorie in die bedryf toegepas word. Ons as Tuks Landbou is trots om aan ons lede sowel as ander landboustudente geleenthede te bied om met die bedryf te netwerk,” Bernard du Preez, voorsitter van Tuks landbou.

Die toer was ‘n goeie voorbeeld van hoe Tuks Landbou een van hul sleutel funksies nakom deur studente blootstelling aan verskillende landbou praktyke te bied, buiten dit wat hul op universiteit leer. Baie studente het ook van die geleentheid gebruik gemaak om kontakbesonderhede uit te ruil met die kundiges in die veld, vir moontlike werksgeleenthede. Tuks landbou wil graag vir Greenhouse Technologies en hul kliënte bedank vir die deel van hul onskatbare kennis en ervaring om in ons as toekomstige boere te belê.