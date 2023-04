Tugela Steel wys sy staal

Die antwoord vir boere en land­bouondernemings wat skure, pakhuise en behuising vir diere soos melkbeeste of ‘n intensiewe skaapboerdery wil oprig, hoef nie verder gesoek te word as Tugela Steel nie.

Sedert Knut Haug Tugela Steel in 1984 op die been gebring het, het die onderneming gegroei tot die trotse en betroubare vervaardiger van stewige, bekostigbare staalstrukture in Suid-Afrika. Tugela Steel rig strukture op met spanwydtes wat strek van 9 tot 36 meter.

Die maatskappy het ՚n magdom tevrede klante, van kleinboere tot megaboere, want Tugela is nie net ՚n vervaardiger nie, maar ook ՚n oprigter van vele boerderye se staalstrukture, van skure, stalle, afdakke en meer.

Tugela is daarop toegespits om staalstrukture van topgehalte teen ՚n mededingende prys te lewer. Die maat­skappy se hoofkantoor is in La Lucia Ridge, Durban, KwaZulu-Natal, en die vervaardigingsaanleg in Colenso, maar dienste word gelewer net waar die boer dit nodig het.

Benewens die oprigting van standaard en pasgemaakte strukture oral in Suid-Afrika, lewer Tugela Steel ook dienste en produkte elders in Afrika aan die nywerheid-, mynbou-, vervaardiging- en landbousektor. Tugela se strukture is ontwerp vir ver­dere uitbreiding om vir groei voorsiening te maak. Daar is ook meer as genoeg voorraad beskikbaar om ՚n tydige, flink en vinnige diens te lewer.

Tugela is ՚n prestasiegedrewe maat­skappy wat deurlopend bly groei en sal voortgaan om sy toonaangewende gehalte, presisie en ontwerp te vervaar­dig en te lewer.

As jy meer oor Tugela Steel of hulle staalgeboue en staalstrukture wil uitvind, kontak hulle gerus by (+27)31-566-4601, stuur ՚n e-pos na sales@tugela.co.za of besoek hulle webtuiste by www.tugelasteel.co.za