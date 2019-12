Troef die droogte met Senter360 se verskuifbare spilpunte

This post is also available in: English

Droogtes en waterskaarste is nie vreemde verskynsels in Suid-Afrika nie en boere moet dikwels vernuftige planne maak om te oorleef. Daarom het Hennie Strydom van Rorke’s Drift spilpunte op sy plaas opgerig. ProAgri was daar om te sien hoe die nuwe spilpunt afgelaai word.

“Ons plant mielies en weiding vir die beeste,” vertel Hennie.

Hy verkies verskuifbare spilpunte aangesien hy dan dubbel soveel hektaar kan besproei vir dieselfde prys.

“Met die verskuifbare sestoringspilpunt besproei ek twee sirkels van 42 ha elk. As die spilpunt nie kon skuif nie, het ek net die helfte daarvan besproei vir dieselfde geld,” sê Hennie.

Altesaam besproei Hennie nou 84 ha. Hennie vertel verder hoekom hy besluit het om Senter360 te kies te midde van die talle ander spilpunt-maatskappye. “Ek het baie mense gebel om raad te vra. Die boere in Pongola het hierdie spilpunte aanbeveel omdat hulle nie omwaai nie. Die afstand tussen die wiele is groter en die pypstruktuur met lae windweerstand sorg vir die res.”

Dan is daar ook natuurlik die belangrike element van die naverkopediens. Hennie praat met groot lof van die Senter360-span. “Marius Appel bel my om te hoor hoe dit gaan. Ek hoef hom nie te bel om te sê dat hier ՚n probleem is nie.”

In die uiters droë toestande kan ՚n boer nie anders as om te belê in ՚n goeie besproeiingstelsel nie – Senter360.

Die Senter360-span het Hennie bygestaan deur die hele proses van die beplanning tot die oprig van die spilpunte en diens daarna. Die spilpunte is ook nie duur om te onderhou nie. “In die afgelope vier jaar moes ek al een of twee klein goedjies vervang, maar solank jy genoeg smeermiddel gebruik, werk alles reg!” aldus Hennie.

Die verskuifbare model verdubbel die produktiwiteit en maak dié spilpunt baie meer winsgewend. Die spilpunt is ook so ontwerp dat dit so maklik as moontlik verskuif kan word. Elkeen van die twaalf wiele het ՚n hefboom wat losgemaak kan word om die wiele te draai. Dan kan die hele sestoringspilpunt agter die trekker gehaak word en soos ՚n sleepwa na die volgende sirkel getrek word.

“Om die spilpunt van die een plek na die ander te skuif vat minder as ՚n uur,” verduidelik Hennie.

Die standaard 4,5-meter lange swaardiensbasis verseker stabiliteit selfs op ongelyke oppervlaktes en in sterk winde. Die aandryftorings word van hoekyster gebou met diagonale versterkers. Die bal-en-kloulasse sorg dat spanning gelykmatig van die een toring tot die volgende toring oorgedra word. Alle Senter360-spilpunte word gebou om so lank as moontlik te hou – nuttige erfstukke vir die nageslag. Met ՚n wye reeks spilpuntmodelle het Senter360 die regte oplossing vir enige boer.

So word sukses en produktiwiteit op ՚n plaas afgelaai. ProAgri was gelukkig genoeg om die groot oomblik vas te vang toe die vragmotor ՚n nuwe Senter360-spilpunt op Hennie Strydom se plaas by Rorke’s Drift kom aflaai.

Met ՚n spilpunt is die boer verseker van ՚n oes. Dit is veral noodsaaklik in die groot dele van Suider-Afrika waar die reënval wisselvallig is. “In ons sanderige grond gee ons liewer bietjie minder water meer gereeld,” vertel Hennie.

“Ons sal 10 mm op ՚n slag toedien anders loop die water weg en ons kan nie bekostig om ՚n druppel te mors nie.”

Die nuwe spilpunt wat tydens ProAgri se besoek afgelaai is kan ook verskuif word, maar is effens kleiner as die bestaande spilpunt op die plaas. Die nuwe een kan twee sirkels van 34 ha elk besproei, dus het Hennie die vermoë om 152 ha te besproei met die twee verskuifbare spilpunte.

Vir meer inligting, skakel Senter360 by 018-469-1331 of stuur vir hulle ՚n e-pos na info@senter360.co.za. Theuns Dreyer se selfoonnommer is 082-564-5955.