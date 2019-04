Trekkerverkope vir Maart is 17% minder as in 2018

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 600 eenhede in Maart is aansienlik (17%) minder as die 726 eenhede wat verlede Maart verkoop is. Vir die jaar tot dusver (die eerste drie maande van 2019), is verkope ook aansienlik (byna 19%) minder as verkope verlede jaar. Vir die opeenvolgende twaalf maande is trekkerverkope 5% laer as vir die vorige ooreenstemmende tydperk.

Stroperverkope van 23 eenhede is twee eenhede minder as die 25 eenhede wat verlede Maart verkoop is. Vir die jaar tot dusver is verkope aansienlik (22%) minder as verlede jaar. Vir die opeenvolgende twaalf maande is stroperverkope marginaal (3%) minder as vir die vorige ooreenstemmende tydperk.

Die heersende situasie ten opsigte van somergewasvooruitsigte, veral in die westelike dele van die land is besonder problematies. Die meeste van die gewasse in die oostelike dele van die land is tydig geplant en die meeste van daardie gewasse behoort normale opbrengste te lewer. In die westelike dele is die meeste gewasse baie laat aangeplant en het nog reën nodig om te groei. Verder is daar die gevaar van vroeë ryp wat dié gewasse (wat laat aangeplant is) baie skade kan berokken. Met verloop van die 2019-kalenderjaar wil dit voorkom asof verkope tussen 5 en 10% minder sal wees as die 6 700 eenhede wat verlede jaar verkoop is.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie