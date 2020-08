Trekkerverkope vir Julie styg met 21%

This post is also available in: English

Trekkerverkope van 444 eenhede in Julie is aansienlik (21%) meer as die 368 eenhede wat verlede Julie verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou net 3% laer vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar.

Stroperverkope van 11 eenhede in Julie is drie eenhede meer as die agt eenhede wat verlede Julie verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou byna 8% hoër as verkope vir dieselfde tydperk verlede jaar.

Twee faktore dryf op die oomblik die positiewe verkope aan. Eerstens is daar die onsekerheid oor die waarde van die rand, wat beteken dat potensiële kopers bestaande voorraad aankoop voor die onafwendbare prysverhogings later vanjaar. Tweedens, word goeie somergewasse op die oomblik geoes, terwyl die vooruitsigte vir wintergewasse en die komende somergewasseisoen bemoedigend lyk.

Sentiment in die mark is positief en die opwaartse tendens in die verkope van landboumasjinerie sal waarskynlik voortduur, minstens oor die korttermyn. Oor die algemeen lyk ramings vir die 2020-kalenderjaar nou beter, met verkope wat waarskynlik teen soortgelyke vlakke as in 2019 sal wees.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie